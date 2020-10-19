04.11.1966 doğumluyum 01.10.1994 tarihinde sigorta başlangıcı var. Bana bu giriş belgesi verildi mühürlü onaylı olarak fakat şirket hiç prim yaptırmamış gözüküyor. Sultanahmet SGK dan giriş yapıldı. Daha sonra bu şirketten ayrıldım. Bu şirket şimdi yok şahıs şirketiydi kapandı. Daha sonra 01.09.1997 yılında tekrar işe başladım ve bu tarihe kadarda kesintisiz birkaç işyerinde çalıştım ve devam ediyorum. 8000 günden fazla günüm var. SGK benim emekli yaşımı hesaplarken 1994 girişini kabul etmiyor. Bu konuda ne yapmalıyım mahkemeye gitsem kime dava açacağım bu konuda Danıştay'ın bir kararı var mı bilgi verirseniz sevinirim. İsmim Yavuz Sevgin



Maalesef işe giriş bildirgesi olup prim ödenmeyen binlerce sigortalı vatandaşımız var. Sosyal Güvelik Kurumu prim ödemesi olmayan işe girişleri kabul etmemektedir. Ancak Yargıtay bu konuyla ilgili işçi lehine kararlar vermektedir. Dava yoluna gitmeniz halinde işe girişinizi saydırabilirsiniz. Konuyla alakalı birçok emsal karar bulunmaktadır. Bir avukattan yardım almanız ve yargı yoluna gitmeniz 1994 yılındaki işe girişinizi saydırmanıza yardımcı olacaktır. (Yargıtay Kararı 10. Huk. Dai. 5259/5152, 20.06.1995)