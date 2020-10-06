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    • SGK
    • 07.10.2020 08:32
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    • 04.11.2020 09:35
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    SGK- ve Bağkur emekli mı ne kadar oldu?

    Emekli maaşlarına ocak ayında yeniden gelecek. 2020 yılının son 6 aylık sürecinde belli olacak oranlarına paralel bir şekilde artacak olan ve bağkur emekli maaşları zam oranları da büyük merak ile bekleniyor.

    takvim.com.tr
    2021'de emeklilere tarihin en yüksek zammı geliyor!

    Milyonlarca emekli vatandaşa son olarak Temmuz ayında zam yapılmıştı. Bilindiği üzere emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki kez olmak üzere enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Bu kapsamda yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde kaç olacağı da merak konusu oldu.

    2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

    Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

    Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

    En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.
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    Haberler SGK SGK-SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar oldu?