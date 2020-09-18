Erken emekli olabilmek milyonlarca çalışan tarafından oldukça önem arz etmektedir. Bu anlamda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında erken emeklilik şartları belirlenmiştir. Sağlık şartları nedeniyle iş gücü kaybının yaşandığı durumlarda sağlanan bu hakkın detayları haberimizde ayrıntılı olarak yer almaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Erken emeklilik için uyulması gereken şartlar belirtilmiştir:
En az 10 yıl sigortalı olmak,
En az 1800 prim gününün yatırılmış olması,
Sağlık Kurulu'ndan erken emeklilik başvurusu yapan kişinin en az yüzde 60 ve üzerinde iş gücü kaybının olduğunun tespit edilmesi,
4A kapsamında çalışanların işten ayrılmış olması,
4B kapsamında çalışanların ticari faaliyetlerine son vermiş ve herhangi bir prim borcunun bulunmaması,
4C kapsamında çalışanların görevden ayrılmış olması
2020 YILINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR NELERDİR?
Erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar belirlenmiştir:
Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)
Epilepsi
Demans
Beyin tümörleri
Parkinson sendromu
Serebral palsi
Multiple Skleroz (MS)
Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Görme azlığı
Retina kanamaları
Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı
Anemi
Kol, bacak gibi organ kaybı
Behçet hastalığı
Gastrointestinal kanamalar
Karaciğer sirozu
Karaciğer nakli
Kalp yetmezliği
Kalp kapak hastalıkları
Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
Solunum sistemi hastalıkları
Kalp nakli
Böbrek nakli
Akciğer nakli
Tüberküloz
AIDS
YAŞ ŞARTI OLMADAN ERKEN EMEKLİLİK
Yaş şartı olmadan sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken bazı şartlar bulunuyor. Bu şartların başında iş gücü kaybı oranı, malulen emeklilik için gerekli prim gününün tamamlanmış olması ve diğer koşullar.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevzuatında yer alan bu koşullar şunlar;
* Malulen emeklilik talep edilecek sağlık sorununun iş hayatına başladıktan sonra ortaya çıkmış olması.
* Malulen emekliye ayrılacak olan kişinin ister 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olduğu fark etmeksizin sigortalı çalışmaya başlamasının ardından 10 yıl geçmesi gerekmektedir. 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.
* Söz konusu sağlık sorununun çalışma gücünün yüzde 60 oranında azalmasına neden olması.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1969 doğumluyum. İşe giriş tarihim 1995, 1250 gün primim var. Demet T.
İşe giriş tarihiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 20 yıl, 51 yaş, 5750 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 20 yıl, 52 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Kısmi yani yaştan ise 3600 prim gün ve 58 yaşa tabisiniz.
Prim ödemede geç kalmışsınız. İşe başlangıçtan sonra doğum yaptıysanız ve doğumdan sonra 2 yıllık sürelerde adınıza prim yatmamışsa toplamda 3 çocuğa 2 yıldan 6 yıl borçlanma hakkınız olabilir.
07.12.1973 doğumluyum, ilk sigorta girişim 22.05.1995, 7000 günüm var. 1993 ve 1994 yıllarında 19 ay askerliğimi yaptım. A. K.
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan. borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
17.05.1974 doğumluyum. 15.01.1994 işe giriş tarihim, 6000 gün primim var. R. GÜR
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Bundan sonra hiç prim ödemeseniz bile 54 yaşınızın dolacağı 17.05.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmanız emekli olacağınız yaşı etkilemez.
26.10.1969 doğumluyum. 01.01.1992'de SSK'lı olarak 10 ay çalıştım. 19.10.1992'den bu yana memurum. Askerliği SSK'dan önce yaptım. Adem B.
18 ay askerlik yaptığınız varsayılırsa, borçlandığınız askerlik, SSK'lı çalışmalarınız ve memuriyet hizmetlerinizle beraber Emekli Sandığı emeklilik şartlarından 9000 prim gün ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz tamam ancak 52 yaşınız 2021'de dolacak. Bu durumda emeklilik tarihi 26.10.2021 olacaktır.