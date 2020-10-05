Net oran! 2021 emekli maaşı kaç TL? Aile yardımı, intibak, indirimli tatil....

TÜFE TAHMİNİ % 10.82

Ekonomistlerle yapılan Ağustos ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.82 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.79 yükselecek.

EMEKLİYE 358 TL EK ÖDEME



Emekliler, gözünü şimdiden 2021 kazançlarına çevirdi. 2021'de ilk kazanç Ocak'ta elde edilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yansıtılırken, Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketine göre bu zammın oranı yüzde 5.4 olacak.



Bu tahmin gerçekleşirse emeklilerin maaşlarında 358 liraya varan artış yaşanacak.

NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin yüzde 5.4 artışa göre net maaşı 6 bin 719 lira 64 kuruşa, ek ödemesi 268,79 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline 6 bin 988 lira 43 kuruş geçecek.