SSK’ya bu yazıyı gönderenler 8 yıl erken emekli oluyor

Hizmet akdine bağlı olan, kendi nam ya da hesabına çalışan veya kamu görevlisi olan herkesin ortak arzusu emekliliktir. 2000 ve 2008 yıllarından çıkarılan yasalar ile ortadan kaldırılan geriye dönük borçlanma hakkının geri alındığına dair Yargıtay tarafından alınmış kararlar mevcut. Burada önemli olan emeklilik hesapları yapılırken ödenen primler.
8 YIL ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?
4 Ekim 2000'den önce 'bir gün dahi' Bağ-Kur tescili olan esnaf, sigorta tescili olduktan sonraki dönemlerle ilgili vergi kaydı veya şirket ortaklığı varsa 20 Nisan 1982'ye kadar tescilini geriye götürebilir.
Oda kaydı olanlar da sigortasını 22 Mart 1985'e kadar çekebilir. 4 Ekim 2000'den sonra Bağ-Kur tescili olanlar 2000 öncesi işletilemiyor. 2000'den önce esnaf olduğu halde, 4 Ekim 2000'e kadar Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğü, 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılıyor.
1 Ekim 2008'den önce Bağ-Kur tescili olanlar ise 4 Ekim 2000'e kadarki sürede vergi mükellefi veya odaya kayıtlı ise Bağ-Kur'unu, Bağkur'u silinse de geriye götürebiliyor, sadece aktif hale getirmesi gerekiyor.
1 Ekim 2008'den öncesi 4 Ekim 2000'e kadar sürece tescil yaptırmayanlar için ise son şans 1 Ekim 2008. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada emeklilik yaşı gelen ancak 2000 yılından önce Bağ-Kur'a kayıt yaptırmayan esnafın oda ve vergi kayıtlarının dikkate alınmasını istedi. Çok sayıda esnafın, daha önce sağlanan geriye dönük borçlanma imkanından ekonomik sorunları nedeniyle faydalanamadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:"Esnafın gözü kulağı, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma hakkı sağlayacak yeni bir yasal düzenlemede.
Emeklilik yaşı gelen ancak 2000 yılından önce Bağ-Kur'a kayıt yaptırmayan esnafın oda ve vergi kayıtları dikkate alınsın."Şu ana kadar hiçbir Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf ve sanatkarlar, vergi ve oda kaydıyla 1 Ekim 2008'den başlamak koşuluyla sigortalı olabilir. Diğer bir deyişle bugün itibarıyla yaklaşık 8 yıl kazanması mümkün. Örneğin: 1 Mayıs 2005'te vergi mükellefi olarak kasaplığa başlayan ve vergi kaydı devam eden Enes Bey, bugüne kadar Bağ-Kur kayıt ve tescil yaptırmadıysa, SGK'ya başvurduğunda 1 Ekim 2008'den itibaren sigortalı olabilir.
HİZMET BİRLEŞTİRMEK DE MÜMKÜN!
Çalışanların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetleri hesaba katılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor. Kurumlar arası çalışmalar belli yöntemlerle birleştiriliyor, emekli olunacak kurum belirleniyor. Bir çalışan hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hatta hem de Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir. Çalışmalarının tamamı prim gününü oluşturuyor. Birleştirilen çalışmalara askerlik-doğum borçlanmasıyla elde edilen günler de ilave edilebiliyor.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 21.02.1975 doğumluyum. Halen 1280 gün ödenmiş prim güne sahibim. Askerliğimi ödemedim. M. GÖKTAN
İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay); 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp 58 yaşınızın tamamlanacağı 21.02.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz.
Emekli olabilmek için yaşı bekliyorum. Yaşımın tamamlanmasına 2.5 yıl var.
Mahkemeye verip yaşı büyütsem erken emekli olabilir miyim? A.S.
Sonradan yani ilk işe girdikten sonra yaşı büyütmek erken emekli etmez. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır. O nedenle yaş büyütmeyle uğraşıp zaman harcamayın.
05.10.1959 doğumluyum. 31.03.1976 tarihinde sigortalı oldum. 21.03.1979 tarihinde askerlik yaptım. Toplam ödenmiş 1920 günüm var.
Askerlik günlerim 610 gün. B. ÇELİK
İşe girişi 08.09.1976 tarihinden önce olanlarda kademeli olarak artan yaş şartı aranmaz. Erkeklerde tam emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün, kısmi emeklilik için 55 yaş ve 3600 prim gün aranmaktadır.
Siz de işe girişinize göre 3600 günü tamamlar tamamlamaz kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun için 1920 günün üzerine askerliği borçlanıp toplamda 2520 güne ulaşırsınız. Eksik kalan 1080 günü (3 yıl eder) prim ödeyip tamamlayarak, tamamladığınız tarihte emekli olursunuz. 55 yaş şartınız 2014 yılında tamamlanmış. Bu nedenle yaş sıkıntınız yok. Askerlik borçlanmasını yapıp, 3 yıl daha prim ödeyin.
1993 Temmuz SSK girişliyim. 5200 gün prim ödemem var. 30.08.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim. K. ASLAN
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 2031 yılında yaşınız dolacak. Bu durumda 475 gün eksik olan primlerinizi tamamlamanız şartıyla emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 olacaktır.
TAKVİM'E SORUN
ekonomi@takvim.com.tr