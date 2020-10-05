SSK’ya bu yazıyı gönderenler 8 yıl erken emekli oluyor

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

1 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 21.02.1975 doğumluyum. Halen 1280 gün ödenmiş prim güne sahibim. Askerliğimi ödemedim. M. GÖKTAN

İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay); 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp 58 yaşınızın tamamlanacağı 21.02.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz.



Emekli olabilmek için yaşı bekliyorum. Yaşımın tamamlanmasına 2.5 yıl var.

Mahkemeye verip yaşı büyütsem erken emekli olabilir miyim? A.S.

Sonradan yani ilk işe girdikten sonra yaşı büyütmek erken emekli etmez. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır. O nedenle yaş büyütmeyle uğraşıp zaman harcamayın.



05.10.1959 doğumluyum. 31.03.1976 tarihinde sigortalı oldum. 21.03.1979 tarihinde askerlik yaptım. Toplam ödenmiş 1920 günüm var.

Askerlik günlerim 610 gün. B. ÇELİK

İşe girişi 08.09.1976 tarihinden önce olanlarda kademeli olarak artan yaş şartı aranmaz. Erkeklerde tam emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün, kısmi emeklilik için 55 yaş ve 3600 prim gün aranmaktadır.

Siz de işe girişinize göre 3600 günü tamamlar tamamlamaz kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun için 1920 günün üzerine askerliği borçlanıp toplamda 2520 güne ulaşırsınız. Eksik kalan 1080 günü (3 yıl eder) prim ödeyip tamamlayarak, tamamladığınız tarihte emekli olursunuz. 55 yaş şartınız 2014 yılında tamamlanmış. Bu nedenle yaş sıkıntınız yok. Askerlik borçlanmasını yapıp, 3 yıl daha prim ödeyin.



1993 Temmuz SSK girişliyim. 5200 gün prim ödemem var. 30.08.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim. K. ASLAN

İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 2031 yılında yaşınız dolacak. Bu durumda 475 gün eksik olan primlerinizi tamamlamanız şartıyla emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 olacaktır.

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