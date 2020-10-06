EYT yasası çıktı mı, bugün çıksa kimler emekli olacak? Soruları daha fazla önem kazanmış durumda. Yeni yasama dönemine girilmesiyle birlikte senelerdir çözüm bekleyen ve haklarını kaybettiklerini belirten EYT'liler konunun gündeme getirilerek çözüme kavuşturulmasını talep ediyor. Emekli olmak için prim şartı ile çalışma gün şartlarını tamamlayan EYT'li vatandaşlar yaş şartının da dolmasını bekliyorlar.
EYT'LİLER BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDE BEKLİYOR
AK Parti ve Aile Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda EYT'nin gündemlerinde olmadığını belirtse de, diğer partilerin konuya dair tutumlarında herhangi bir değişiklik görülmemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bilgilendirilmesiyle tekrar gündeme gelebileceği ve çözüme kavuşabileceği belirtiliyor.
EYT'liler geçtiğimiz dönemlerde özellikle sosyal medyada birleşerek seslerini duyurmuş, daha sonra siyasi partilerin davetlisi olarak mecliste defalarca sorunlarını gündeme getirmişti. Yaşlarının ilerlemesi nedeniyle iş bulmakta zorluk çektiklerini belirten EYT'liler iki arada bir derede kaldıklarını vurgulayarak konuya dair yapılacak her türlü adımı memnuniyetle karşılayacaklarını belirtiyor.
BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?
Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.
SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartından ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyorlar. Bu düzenlemenin gelmesi durumunda ise her EYT'li vatandaş kendi işe giriş, prim, gün şartına göre belli bir yaşta emekli olacaklar.
İşte Hesaplama Formülü
EYT'li vatandaşlar için düzenleme bugün uygulamaya girerse emeklilik yaşı hesaplanması şu şekilde olacak.
Vatandaşlar işe başladıklaarında kendilerinden kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Ayrıca bu formül sadece 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren vatandaşları kapsıyor.