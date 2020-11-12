Yeni Sistemde Maaşlar Artacak

Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren ve merakla beklenen düzenleme hayata geçirildiği takdirde, mevcut durumda çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş da yükselecek. Dolayısıyla intibak yasasıyla birlikte tek hesaplama sistemi geleceği için bu farklılık ortadan kalkacak. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. Böylelikle 2000 öncesi ve sonrası arasında meydana gelen makas kapanmış olacak.

Yanlış Hesaplanan Aylıklarda Düzeltme Yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde bulunan emekli Bağkur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmalar yürütmeye başladı. Bu doğrultuda emekli vatandaşların maaş dosyaları baştan sona yeniden taranıyor. Yapılan incelemeler sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağkur'lu vatandaşlara bu paralar iade edilecek. Maaşlar düzeltilecek ve geriye dönük eksik ödenen tutarlar toplu şekilde hak sahiplerine verilecek.