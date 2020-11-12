2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların en büyük beklentilerinden birisi intibak zammı. Çıkması durumunda maaşlarda 355 TL'ye varan artışların yaşanacağı intibak düzenlemesine ilişkin son gelişmeleri ve intibak düzenlemesinin nasıl çıkacağına ilişkin ayrıntılar sayfamızda yer alıyor. İntibak yasası ile emekli vatandaşlar maaşlarına ne kadar zam alacaklar? İntibak yasası kapsamından kimler faydalanabilecek? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde bulunan emekli Bağkur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmalar yürütmeye başladı. Emekli vatandaşların dört gözle beklediği intibak yasasında henüz yeni bir gelişme söz konusu değil. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
İNTİBAK ZAMMI GERÇEKTEN VAR MI?
Bilindiği üzere 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi yapılmış ve maaşları o dönem 300 TL'ya kadar artmııştı. Bu intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edildi. Türkiye Emekliler Derneği bu alanda bir düzenleme olmasını talep etmiş ve bu konuda çalışma yapılmasını talep etmişti. Ancak bu dönemde ne hükümetin, muhalefet partilerinin ne de SGK'nın önümüzdeki dönemler için bilinen bir çalışması bulunmuyor.
İNTİBAK ZAMMI ORAYA GELECEK Mİ?
Milyonlarca emeklinin gündeminde bir de intibak zammı var. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın ek ödeme yapılarak giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular ise 355 liraya varan zam yolunun açılmasını istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.
Emekli Maaşlarında İntibak Düzenlemesi
Bilindiği üzere, Türkiye'de emeklilerin maaş hesaplamasında üç farklı yöntem uygulanıyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Bu oranı, 2000 ila 2008 Eylül tarihleri arası takip ediyor. Bu kapsamda emekli maaşı hesaplanmasında en düşük aylık bağlama oranı ise 2008 yılının Ekim ayından sonrası çalışmalar için uygulanıyor. Bu bağlamda ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, bilakis asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Mevcut durumda intibak yasası ile bu karışık emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündeme taşındı.
Yeni Sistemde Maaşlar Artacak
Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren ve merakla beklenen düzenleme hayata geçirildiği takdirde, mevcut durumda çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş da yükselecek. Dolayısıyla intibak yasasıyla birlikte tek hesaplama sistemi geleceği için bu farklılık ortadan kalkacak. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. Böylelikle 2000 öncesi ve sonrası arasında meydana gelen makas kapanmış olacak.
Yanlış Hesaplanan Aylıklarda Düzeltme Yapılacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde bulunan emekli Bağkur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmalar yürütmeye başladı. Bu doğrultuda emekli vatandaşların maaş dosyaları baştan sona yeniden taranıyor. Yapılan incelemeler sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağkur'lu vatandaşlara bu paralar iade edilecek. Maaşlar düzeltilecek ve geriye dönük eksik ödenen tutarlar toplu şekilde hak sahiplerine verilecek.
İntibak Yasası'nda Son Durum
Emekli vatandaşların dört gözle beklediği intibak yasasında henüz yeni bir gelişme söz konusu değil. Yargı süreci için heyecanla bekleyen emeklilerin duymak istediği açıklamalar maalesef daha gerçekleşmedi. Bununla birlikte yeni düzenlemenin her emekliye farklı şekilde yansıtılacağı öğrenildi. Dolayısıyla 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı vatandaşın maaşlarına yapılan 50 ila 355 lira arası zamlar göz önünde bulundurulduğunda, yeni düzenlemede de maaşlara yapılacak zam tutarlarının emeklilere göre farklılaşacağı öngörülüyor. Bununla birlikte intibak yasasının ne zaman çıkacağı halen netliğe kavuşmamışken, muhtemel bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların faydalanabileceği ifade edildi.
İntibak Nedir?
Memur emeklilerin intibak talebi bulunuyor. Memur-Sen tarafından hükümete talepler bildiriliyor. Aynı ünvanlı kadroya veya göreve sahip olan emeklilerin kurum farklılıkları sebebiyle emekli maaşı farkının giderilmesi hedeflenmektedir. Düşük maaş alanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi talep ediliyor. Eğer, bu talep hayata geçirilirse aynı görevden memur emeklileri kurum kaynaklı maaş farkı kalmayacak ve emeklilerin hepsini yüksek maaşa sahip olacak.
İntibak ve Diğer Talepler...
Emekliler hükümete ve muhalefete yıllardır taleplerini belirtiyorlar. Bu taleplerin çözüme ulaştırılmasını sağlayacak mı merak ediliyor. İşte o talepler ve detayları…
Emekliler memurlar gibi aile yardımı almalı talebi,
Emekli kamu görevlileri için toplu taşımanın ücretsiz olması talebi
Aynı unvanlı kadroda çalışmış ve bu görevden emekli olmuş olanlara kurum kaynaklı emekli farkının giderilmesi amacıyla düşük maaş sahiplerine intibak ilave ödemesi gerçekleştirilmesi talebi
Kurum ve kuruluşlarca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden en az % 50 indirimle yararlanılsın talebi
Emekli aylığı bağlanabilmek için gerekli koşullar da yaş koşulu dışında sağlayanlar ve kendi isteği ile görevden ayrılanlar genel sağlık sigortasından faydalanma devam etsin talebi yer alıyor.
Tüm bu konulara ilişkin TÜED Genel Başkanı geçtiğimiz aylarda açıklama yapmış ve intibak zammı beklentisini ifade etmişti. 2000 yılı öncesi emeklilerden yapıldığı gibi 2000 yılından sonra emekli olanların da aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilmesini tekrarladı.2000 yılı sonrasında emekli olanlara yıllardır belirttikleri talepleri anımsatan Başkan intibak zammını bugünlerde kesinlikle uygulanmasını istiyoruz dedi.