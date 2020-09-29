■ 19.05.1980 doğumluyum. 27.02.2002'de SSK'lı olarak işe başladım, 1377 günüm var. İsteğe bağlı olarak 16.02.2019'da ödemeye başladım, halen devam ediyorum. 2 doğum yaptım, 2008 ve 2013'te. SSK'dan mı yoksa Bağ-Kur'dan mı daha önce emekli olurum? Füsun YÜCETÜRK

Bağ-Kur'dan emekli olabilmeniz için en az 5400 prim gün ve 61 yaştan kısmi, 58 yaş ve 9000 günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz.

SSK'dan ise 25 yıl, 58 yaş ve 4500 prim günle kısmi, yine 58 yaş ve 7000 günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz. SSK'dan en az 4500 prim günü tamamlayıp 58 yaşınızın tamamlanacağı 10.05.2038 tarihini bekleyebilirsiniz.

■ İşe giriş 12.04.2005, yüzde 43 engelim, 4255 gün primim var. A. ŞAHİN

İşe girişinize göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 145 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak. 20 yıl şartınız 2025'te dolacağından, emekli olacağınız tarih 12.04.2025 olacaktır.