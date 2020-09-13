Askerlik, doğum borçlanması ya da yıpranma payı gibi hakların yer almasının yanı sıra kişiler için kısmi emeklilik fırsatları da sunuluyor. 10 yıl sigortalı çalışarak 51 yaşında emekli olmak artık hayal değil. Yaş şartlarının dolması beklenirken kadınlarda 56'nın 58'e, erkeklerde de 58 sınırının 60'a yükseltilmesi süreci uzatıyor.
Kısmi emeklilik süresine sahip olmak isteyen vatandaşların 3600 prim gün ödemesi gibi istenen şartları yerine getirmesi yeterli oluyor. 9 'ylül 1999 ve 30 nisan 2008 tarihlerinden sonra sigortalı olarak iş hayatına girildiyse kısmi emeklilik hakkı elde edilebilecek. Bu süreçte yıl şartı gerekmiyor. Fakat kişilerin prim sürelerinin uzatılması söz konusu oluyor.
Yaş şartlarının dolması beklenirken kadınlarda 56'nın 58'e, erkeklerde de 58 sınırının 60'a yükseltilmesi süreci uzatıyor. Yaş uzarken maaşların düşmesi de bilinen bir gerçek oluyor.3600 prim gün ödemesiyle emekli olma hakkını elde eden vatandaşların 9 eylül 1999 tarihinden önce sigortalı bir şekilde işe girmiş ve 3600 gün ödemesini doldurmuş olması gerekiyor.
3600 gün şartını yerine getiren kişilerin tamamladıkları tarih emeklilik tarihleri olacak ve aslında hangi yaşta emeklilik hakkı kazanacaklarını belli edecek. Kadınlarda 50 olan yaş sınırı erkeklerde 55 olurken bunların tamamlanmasıyla haklardan yararlanma fırsatları sunuluyor. Yaş ve prim ödemelerinden hangisi daha önce tamamlanırsa bu duruma göre kadınlar 56 erkekler de 58 yaşında başlayan dönemlerde emeklilik hakların elde edebiliyorlar.
10 yıl çalışanlar için emeklilik müjdesi geldi
Çalışanların en büyük hayallerinden bir tanesi emeklilik olurken çeşitli durumlarda vatandaşlara farklı hakların sağlandığı sistemler yer alır. Emekli olmak için 3600 prim gün ödemesi sağlanırken 10 yıl çalışanlar için emekli olma fırsatları sunuluyor. Sigorta başlangıç tarihlerine göre emekli olacak vatandaşlar için büyük avantajlar yer alıyor.Çeşitli alternatifler ile daha erken emekli olma fırsatlarının bulunması vatandaşlarda doğum - askerlik borçlanması gibi alanlarda bilinçli çalışmalar devam ediyor.
9 eylül 1999 tarihinden daha önce sigortalı olarak iş hayatına giren vatandaşların 15 yıl boyunca sigortalılık sürelerini doldurmaları anlarında yaş şartı devreye giriyor. Yaş şartını da dolduran vatandaşlar emekli olma fırsatlarını elde ediyor. Erkeklerin 55 yaş şartını yerine getirmesi gerekirken kadınların da 50 yaş şartını yerine getirmesi gerekiyor.
Prim ve yaş şartlarından hangisi daha sonra tamamlanırsa ona göre kadınların 56 erkeklerin de 58 ile başlayan yaşlarda emekli olmaları söz konusu oluyor. 9 Eylül 1999 tarihiyle 30 Nisan 2008 tarihinden daha sonra sigortalı olan kişilerde farklı şartlar meydana geliyor. Yıl şartlarının da ortadan kaldırılmasıyla beraber prim miktarı uzaması ve prim doldurma şartlarının 3600 günden 4500'e yükselmesi dikkatleri çekiyor. Bir yandan yaşların da kadınlarda 56'dan 58'e erkeklerde de 58'den 60'a çıkmasıyla beraber kişiler emekli olabiliyor. Tabi ki kısmi emeklilik maaşları normal maaşlara göre daha düşük oluyor.