Milyonlarca vatandaş emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve bu noktada sık sık sorgulamalar da yapıyor. Şimdiye kadar ki çalışmalarını ve ödenen primlerini merak edenler gündemde çok fazla SSK hizmet dökümü isimden sorgulama nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını arıyor. Ne zaman emekli olacağım, kaç yaşımda? Sorgulaması ise hemen hemen herkesin merak ettiği bir konu. İşte detaylar…
SSK HİZMET DÖKÜMÜ İSİMDEN SORGULAMA NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Artık E-Devlet Kapısı portalı üzerinden de alabildiğiniz SGK hizmet dökümü belgesiyle öğrenebileceğiniz bilgiler ise;
- SGK sigorta tescil durumu,
- SGK sicil numarası,
- SGK sigorta statüsü,
- SGK ilk işe giriş tarihi,
- SGK işe giriş ve çıkış tarihleri,
- SGK 4A/4B/4C sigorta prim ödemeleri,
- Sigorta prim ödemesi dönemleri,
- Sigorta toplam kazanç
Şeklindeki bilgileri öğrenebilirsiniz. Sigortalılığınızın tüm detaylarını içeren SGK hizmet dökümü belgesi emeklilik hesaplamalarınızdan, çeşitli resmi işlemlere kadar pek çok noktada kullanabileceğiniz bir belgedir. Bu yüzden de Türkiye' de milyonlarca sigorta vatandaş tarafından SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi çok yoğun olarak yapılıyor. SGK da bu yoğunluğun hafifletmek ve vatandaşların SGK hizmet dökümü belgelerini kolayca alabilmeleri için E-Devlet Kapısı portalında internet servisiyle hizmet vermeye başladı.
E-Devlet SGK Hizmet Dökümü Sorgulama
SGK hizmet dökümü belgesini artık E-Devlet Kapısı üzerinden alabileceğinizi biliyor musunuz? Türkiye' deki kamu kurumlarının internet servislerini tek çatı altında bir araya toplayan E-Devlet Kapısı portalında SGK internet servisleri de bulunuyor. Bu servisler aracılığıyla E-Devlet portalında SGK hizmet dökümü sorgulama yapabilirsiniz. Ancak E-Devlet Kapısı portalında bu işlemi yapabilmek için kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. SGK hizmet dökümü sorgulamayı E-Devlet Kapısı portalından güvenle yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.
- Bilgisayarınızda internet tarayıcısını açın ve arama kısmına "turkiye.gov.tr" şeklindeki resmi E-Devlet Kapısı portalı adresini yazarak, aratın(Dilerseniz "AppStore" ve "PlayStore" sanal mağazalarından E-Devlet mobil uygulamasını indirebilirsiniz).
- E-Devlet Kapısı portalını açtıktan sonra sağ üst kısımda bulunan "Giriş Yap" seçeneğine tıklayarak, kimlik doğrulama sayfasına ulaşın.
- E-Devlet kimlik doğrulama sayfasındaki ilk seçenek olan "E-Devlet Şifresi ile Giriş" yapmak için, "T.C. kimlik numarası" ve "E-Devlet Şifresi" bilgilerini girin(Dilerseniz "mobil imza" ,"e-imza", "T.C. kimlik kartı" ve "internet bankacılığı" şeklindeki diğer giriş yöntemlerini de kullanabilirsiniz).
- E-Devlet giriş yöntemine göre bilgileri girdikten sonra "Sisteme Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.
- Yönlendirildiğiniz ana sayfada bulunan "Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim" kısmına "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" yazın ve aratın(Dilerseniz "E-Hizmetler" seçeneğine tıklayarak, çıkan seçenekler içerisinden "Sosyal Güvenlik ve Sigorta" seçeneğine tıklayabilir ve SGK servisleri arasından da "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" servisine ulaşabilirsiniz).
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü servisinde ek bilgi girmenize gerek olmadan, tüm SGK hizmet dökümünüzü detaylarıyla birlikte görüntüleyebilirsiniz.
SGK Hizmet Dökümü Belgesi Nasıl Alınır?
E-Devlet Kapısı üzerinde yapılan son güncellemeyle birlikte artık portalda yapacağınız SGK hizmet dökümü sorgulamaları sonrasında, SGK hizmet dökümü belgesini yasal geçerliliği olacak şekilde yazdırabiliyorsunuz. Böylelikle sadece SGK hizmet dökümü belgesi almak için SGK il ve ilçe kurumlarına gitmek durumunda kalmıyorsunuz.
- E-Devlet Kapısı portalındaki SGK Tescil ve Hizmet Dökümü servis sayfasındaki "Barkodlu Belge Oluştur" seçeneğine tıklayın.
- Açılan sayfada oluşturulan SGK hizmet dökümü belgesini "Dosyayı İndir" seçeneğine tıklayarak, bilgisayara indirin. Daha sonra yazıcı bağlantısı ile çıktısını alarak, kullanmak istediğiniz her yerde yasal geçerliliği olacak şekilde kullanabilirsiniz.
- Dilerseniz Barkodlu Belge Oluştur ekranındaki seçenekler arasında bulunan "E-posta gönder" seçeneğine de tıklayarak, doğrudan belgeyi vereceğiniz kişi ya da kuruma ait e-posta adresine gönderimini de gerçekleştirebilirsiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? ERKEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI
1- ÜÇ DOĞUMA KADAR
Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması eksik prim olduğunda ilk akla gelenler. Böylece hem prim hem de yaştan kazanabiliyorsunuz. Sigortadan sonra yapılan 3 doğum 2160 gün (6 yıl) kazandırıyor. İlk sigorta yaptırılmadan önce yapılan askerlik ise borçlanılan gün kadar işe giriş tarihini geri çektiği için emeklilik yaşı ve prim şartı azalıyor.
SİGORTA YATMADIYSA
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre; 100 çalışandan 34'ü kayıtdışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız. Yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açma hakkı tanıyor. Bu yolla binlerce kişi emekliliğini öne çekti. Çalışan sigortasız çalışarak geçirdiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıl içerisinde hizmet tespit davası açmalı. Çalışan ölmüşse, hak sahipleri de yetim maaşı için dava açabiliyor.
BORÇLANMA İMKANI
Sigortalı olarak çalışmaktan uzak kalınan zamanların bir kısmını borçlanarak geri kazanma imkanı var. Bunlardan bazıları şöyle: Memurlar ücretsiz izin sürelerini daha sonra borçlanarak emeklilik hizmetinden saydırabiliyor. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde veya yurtdışında geçirilen doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanma kapsamında.
ÜCRETSİZ İZİNLİLER
Sigortalı olarak yapılan avukatlık stajı diğerlerinden ayrı olarak emeklilik hesabından sayılıyor. Tutukluluk ve gözaltında geçen süreler de borçlanılabiliyor. Bu süreleri mahkum olunmadığı sürece borçlanarak hizmetinizden saydırabilirsiniz. Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün. Yine ekonomik kriz dönemlerinden ücretsiz izinli olanlar her yıl için 3 aya kadar borçlanma yapabiliyor. Doktorlar fahri asistanlık hizmetinde geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor.
GURBETTE GEÇEN SÜRELER
Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa eden kamu görevlileri istifa ettikleri dönem ile seçime kadarki zamanı borçlanabiliyor. Yurtdışında çalışanlar belli şartlarda bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor. Yine kadınlar yurtdışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmış olmasalar bile borçlanabiliyor.
EMEKLİLİK YAŞ ŞARTI 65'E ÇIKARILIYOR
Emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltiliyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılında çıkartılırken, bir önceki kanunda yer alan kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı da korunmakla birlikte 2048 yılına kadar kademeli bir şekilde yükseltilerek 65'e çıkarıldı. Yani 2036 yılından itibaren emekli olabilme yaşı kademeli olarak yükselecek. Bu artış ile birlikte hem kadınlarda hem de erkeklerde emeklilik yaşı 65 olacak.