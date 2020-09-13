Toplu maaş alma fırsatı! O belgeyle başvuran...

Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?

Yetim aylığı alan ve evlenmek isteyen kız çocuklarına sağlanan çeyiz desteğinde ödenen miktar kız çocuklarına ödenen tutara göre değişiklik göstermektedir. Bu noktada aylık 500 TL aylık alan yetim bir kız çocuğu 12 bin TL evlenme desteği ya da çeyiz parası alabilmektedir. Aylık bin TL maaş alan kız çocuklarına ise bu noktada 24 bin TL'ye kadar ödeme yapılmaktadır. Bu sayede kız çocukları evlenmeleri durumunda 2 yıl toplu olarak yetim maaşlarını alabilmektedir. Evlenme yardımı için herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamaktadır.