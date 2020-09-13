Toplu maaş alma fırsatı! O belgeyle başvuran...

2 ve 24 aylık maaşı toplu alma için vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Bu anlamda öncelikle SGK tarafından evlenen yetim kız çocuklarına iki maşa tutarında ödeme yapılması mümkün. Özellikle iki yıllık maaşlarını peşin almak için 5 yıl bu hakkı düşürücü durumlardan kaçınmak gerekiyor.
Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?
Yetim aylığı alan ve evlenmek isteyen kız çocuklarına sağlanan çeyiz desteğinde ödenen miktar kız çocuklarına ödenen tutara göre değişiklik göstermektedir. Bu noktada aylık 500 TL aylık alan yetim bir kız çocuğu 12 bin TL evlenme desteği ya da çeyiz parası alabilmektedir. Aylık bin TL maaş alan kız çocuklarına ise bu noktada 24 bin TL'ye kadar ödeme yapılmaktadır. Bu sayede kız çocukları evlenmeleri durumunda 2 yıl toplu olarak yetim maaşlarını alabilmektedir. Evlenme yardımı için herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamaktadır.
Nasıl Başvuru Yapılır?
Evlenecek olan yetim kız çocuklarına sağlanan bu destekten yararlanmak için SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmekte olup başvurularda başvuru dilekçesi, Evlenme Ödeneği Talep Dilekçesi ya da evlenme cüzdanı gibi evliliği doğrulayacak belgeler ile başvuru yapılması gerekmektedir. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu ödeneğe başvurmayanlar, haklarını kesin olarak kaybetmektedir.
EVLİLİK CÜZDANI İLE BAŞVURMAK YETERLİ
Çeyiz parası bir kereye mahsus ödeniyor. Parayı almak için evlilik cüzdanı ile birlikte SGK'ya başvurmak gerekiyor. Çeyiz parasının talep edilmesi için 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusu.