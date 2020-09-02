801 TL Olarak Ödeniyor

2020 yılında 801 TL olarak ödenen cenaze yardımı için başvuru yapacak olan vatandaşlar SGK'ya dilekçe verecekler. Bu sürecin ardından ödemeler öncelikle eş ve çocuklar varsa eş ve çocuklara ödenir. Eğer yoksa ödemeler anne, baba veya kardeşlere yapılır.

KİMLER İÇİN CENAZE YARDIMI ALMAK MÜMKÜNDÜR?

Sigortalı bir kişi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat ettiğinde,

Malullük, yaşlılık veya sürekli iş göremezlik raporu olan kişilerin vefatı gerçekleştiğinde,

Kendisi adına en az 360 gün olmak şartıyla yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilen sigortalı kişiler öldüğünde hak sahipleri cenaze ödeneği için başvurulabilir.

Eğer 360 gün yaşlılık veya ölüm sigortası primi bildirilmiş ise kişinin öldüğü zaman sigortalı olup olmadığına bakılmaz.