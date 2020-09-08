Ne Zaman Emekli Olurum?

Ben 23.11.1969 doğumluyum. İlk 25.05.1992'de 25 gün SSK var. Daha sonra 06.12.1992'de esnaf olarak aktif Bağ-Kurluyum ve aralıksız devam ediyorum. 1989-1990 arası askerlik yaptım. Ne zaman emekli olabilirim? Ertan A.

SSK'lı olarak ilk işe girişiniz, 25 günlük priminiz ve daha sonraki 06.12.1992 tarihli bağkur girişiniz ve toplam hizmetleriniz ile birlikte bağkurdan 9000 prim gün ve 53 yaş şartlarına tabisiniz.

Prim gününüz tamamlanmış. Ancak 53 yaşınız 2022 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 23.11.2022 tarihi olacaktır. Fakat askerliği ödemeniz emeklilik tarihinizi etkileyeceğinden askerliği borçlanmanız halinde 52 yaşa tabi olabilir ve tam bir yıl önce yani 23.11.2021 tarihinde emekli olabilirsiniz.

SSK'dan emeklilik durumunuza bakacak olursak; askerliği 18 ay değil de 12,5 aylık borçlanarak yine 52 yaşından emekli olabilirsiniz. Daha erken emekli olma şansına sahip değilsiniz. SSK'lı olarak emekli olabilmeniz için de yine son 3,5 yıl yani 1260 günü SSK'lı olarak çalışmanız gerekmektedir.



02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. Ne zaman emekli olabilirim? Kayserili

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.

2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

