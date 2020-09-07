TC kimlik no ile şifresiz SGK SSK hizmet dökümü sorgulama işlemleri vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen ve en fazla kullanılanlar arasında. Şifresiz SSK hizmet dökümü sorgulama işlemlerin tamamı E-devlet üzerinden yapılmaktadır. Hizmet dökümünde aylık maaş tutarı ve kesilen miktarların tamamı öğrenilebilir. E-devlet SGK işlemleri kapsamında SGK merkezlerindeki bütün hizmetlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca şifresiz GSS borç sorgulama işlemleri için E-devlet üzerinden mobil imza ya da elektronik imza seçenekleri kullanılabilir. Peki, SGK hizmet dökümü belgesinde hangi bilgiler yer alır? Hizmet dökümü belgesi nasıl sorgulanır? İşte, hizmet dökümü sorgulama işlemine dair merak edilen bütün detaylar…
TC Kimlik No İle SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?
Şifresiz SSK hizmet dökümü sorgulama işlemlerin tamamı E-devlet üzerinden yapılmaktadır. SSK sorgulama konusunda vatandaşların en çok merak ettiği hizmet; hizmet dökümüdür. Hizmet dökümünde aylık maaş tutarı ve kesilen miktarların tamamı öğrenilebilir. SGK hizmet dökümü sorgulama yapmak için uygulanması gereken adımlar:
Mobil veya internet üzerinden E-devlet üzerinden giriş yapılır. E-devlet sistemine girerken T.C kimlik numarası ve şifre ile girilmelidir.
Şifre girmek yerine sistemde yer alan elektronik imza ve mobil imza seçenekleri kullanılabilir.
Sisteme girildikten sonra arama kısmına '' SGK Hizmet Dökümü'' yazılmalıdır.
Çalışılan sektöre göre 4/A, 4/B, 4/C seçilerek ilgili hizmet dökümüne ulaşılır.
Talep durumuna göre belgelerin çıktısı ve kaydı alınabilir. Yıllık ve aylık olarak geçmiş yılların da tüm belgeleri temin edilebilir.
Yukarıdaki adımların izlenmesi halinde SGK hizmet dökümü sorunsuz olarak sağlanmaktadır.
Şifresiz SGK emeklilik sorgulama işlemleri için E-devlet hizmeti kullanılmaktadır. SGK'ya bağlı olarak çalışan kişiler emeklilik tarihi sorgulama ve diğer merak edilen konular için E-devlet üzerinden işlem yapılabilir. SGK emeklilik sorgulama için uygulanacak adımlar:
Mobil veya internet üzerinden E-devlet hizmetine giriş yapılabilir.
Arama kısmına '' Ne Zaman Emekli Olabilirim?'' yazılmalıdır.
Çıkan sayfada '' Sigorta Kolu'' ve '' Hizmete Başlama Tarihi'' girilerek '' Sorgula'' seçeneğine basılır.
İşlem sonucunda emeklilik sorgulama hakkındaki bütün bilgilere ulaşılabilir.
Talep edilirse çıkan sayfadaki bilgiler, kaydedilebilir ya da çıktısı alınabilir.
TC Kimlik No ile GSS Prim Borcu Nasıl Sorgulanır?
Şifresiz GSS borç sorgulama işlemleri için E-devlet üzerinden mobil imza ya da elektronik imza seçenekleri kullanılabilir. Şifre dışında sisteme giriş yapabilmenin tek yolu budur. Sisteme giriş yapıldığında arama kısmına ''GSS'' yazılmalıdır. Çıkan sayfada direkt '' Sorgula'' kısmına basıldığında GSS prim borcu sorgulama işlemi E-devlet üzerinden rahatlıkla yapılabilir.
TC Kimlik No ile Sigorta Süresi Sorgulama Nasıl Yapılır?
Şifresiz sigorta sorgulama işlemi kolaylıkla E-devlet üzerinden yapılmaktadır. SSK sorgulama konusunda önemli konulardan biri olan sigorta süresi için E-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına '' Sigorta'' yazılmalıdır. Çıkan sayfada '' Sigorta Süresi Sorgulama '' seçeneğine girildiğinde çalıştığınız sektör fark etmeksizin bütün bilgileri temin edebilirsiniz.
SSK Hizmet Dökümü Ne İçin Kullanılabilir?
SGK hizmet dökümü belgesi ve belgenin sunduğu bilgiler;
• Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşlar için hazırlamış olduğu SGK borç sorgulama, ne zaman emekli olurum, emekli maaşı sorgulama ve emekli maaşı hesaplama gibi uygulamalarda• Kıdem hesaplamada• İkramiye hesaplamada
• Vize alma sürecinde
• Başta mahkemeler olmak üzere birçok resmi kurumda kullanılabilir.
TC İle ŞİFRESİZ SSK Sorgulama İçin TIKLAYINIZ!