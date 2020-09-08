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    • 06.10.2020 12:21
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    Yaşa takılmadan emekli nasıl olunur? 3 ay içinde...

    Bir çok insan erken emekli olmak istiyor. Yaşa takılmadan emekli olma şartlarını haberimizde bulabilirsiniz. Erken emekli olabilmek için primleri bir an önce tamamlanması gerekiyor. şartlarından bir tanesi yıpranma 5 yıla kadar erken emekli olabiliyorsunuz ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memurlar için ilave prim hakkı veriliyor.

    Yaşa takılmadan emekli nasıl olunur? 3 ay içinde...

    Birçok insan emekli olmanın hayallerini kuruyor. Erken emeklilik milyonlarca çalışanın ortak hayali olarak adlandırılabilir. Yaşa takılmadan erken emekli olmak 2020 yılı için mümkün çalışma alanına göre farklı göstermek koşuluyla birlikte erken emeklilik şansına erişebilirsiniz.

    YAŞA TAKILMADAN EMEKLİ NASIL OLUNUR? ERKEN EMEKLİLİK YOLLARI

    Bakıma muhtaç çocuğu olanlar da erken emekli olabilir. 2008'den Sonra 1000 Gün primi bulunan bir anne 1250 gün prim ödemiş sayılıyor. 1250 günlük haklarla birlikte erken emeklilik ortaya çıkıyor çalışan kişiler yüzde 60 oranında iş gücünü kaybederse malulen emekli olabiliyorlar.

    10 yıl sigorta 1200 gün primi en az yüzde 60 oranında iş kaybı olan kişiler malulen emeklilik için başvuru yapabilirler. İlk kez 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olan engellilerde çalışma gücündeki kayıtlar oranına bağlı olarak emekli olabiliyor.

    Malulen Emeklilik İçin 10 Yıllık Sigortalılık Süresi Yetiyor

    Yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşayan kişiler yaş beklemeden malulen emeklilik hakkı kazanıyor. 10 yıllık sigorta süresi, 1800 prim gün sayısı ve yüzde 60 oranında iş gücü kaybı raporu yeterli oluyor.
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    Haberler SGK Yaşa takılmadan emekli nasıl olunur? 3 ay içinde...