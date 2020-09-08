Yaşa takılmadan emekli nasıl olunur? 3 ay içinde...

YAŞA TAKILMADAN EMEKLİ NASIL OLUNUR? ERKEN EMEKLİLİK YOLLARI

Bakıma muhtaç çocuğu olanlar da erken emekli olabilir. 2008'den Sonra 1000 Gün primi bulunan bir anne 1250 gün prim ödemiş sayılıyor. 1250 günlük haklarla birlikte erken emeklilik ortaya çıkıyor çalışan kişiler yüzde 60 oranında iş gücünü kaybederse malulen emekli olabiliyorlar.

10 yıl sigorta 1200 gün primi en az yüzde 60 oranında iş kaybı olan kişiler malulen emeklilik için başvuru yapabilirler. İlk kez 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olan engellilerde çalışma gücündeki kayıtlar oranına bağlı olarak emekli olabiliyor.