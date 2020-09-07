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    • SGK
    • 08.09.2020 08:15
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    • 01.10.2020 16:44
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    Bu şartları sağlayanlara SGK'dan çift maaş birden ödeniyor

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler sigortalı olan kişinin prim türüne göre belirleniyor. Burada kişinin SSK'lı, Bağkur'lu yada Emekli Sandığ'na bağlı olması hem bağlanacak maaş türü hemde ikinci maaş ödemeleri için önemli etmen. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK vatandaşlara bazı haklar sağlıyor.

    Bu şartları sağlayanlara SGK'dan çift maaş birden ödeniyor

    Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emekli ve belirli bir süre sigortalı olarak çalışan vatandaşların vefat etmeleri durumunda varislerine maaş bağlıyor. Bu anlamda çift maaş alma sistemi değişti.


    SGK'DAN ÇİFT MAAŞ ALABİLECEK VATANDAŞLAR İÇİN ŞARTLAR

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler sigortalı olan kişinin prim türüne göre belirleniyor. Burada kişinin SSK'lı, Bağkur'lu yada Emekli Sandığ'na bağlı olması hem bağlanacak maaş türü hemde ikinci maaş ödemeleri için önemli etmen.

    Peki Çift Maaş Nasıl Alınır?

    SGK'dan dul maaşı alan vatandaşlar çift hatta 3 maaş ödemesi alabilirler.

    Çift maaş yada 3'lü maaş ödemeleri için kişi SSK'lı, Bağkur'lu yada Emekli Sandığ'na bağlı maaşları ayrı ayrı alabilir. Bir örnek veremk gerekirse kişinin vefat eden eşi SSK'lı, annesi veya babası Bağkur'lu olması durumunda hem yetim hem dul maaşını aynı anda alabilir. Kendisi de emekli sandığına bağlı ise üç maaş birden alınabilir.
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    Haberler SGK Bu şartları sağlayanlara SGK'dan çift maaş birden ödeniyor