Bu şartları sağlayanlara SGK'dan çift maaş birden ödeniyor

Peki Çift Maaş Nasıl Alınır?

SGK'dan dul maaşı alan vatandaşlar çift hatta 3 maaş ödemesi alabilirler.

Çift maaş yada 3'lü maaş ödemeleri için kişi SSK'lı, Bağkur'lu yada Emekli Sandığ'na bağlı maaşları ayrı ayrı alabilir. Bir örnek veremk gerekirse kişinin vefat eden eşi SSK'lı, annesi veya babası Bağkur'lu olması durumunda hem yetim hem dul maaşını aynı anda alabilir. Kendisi de emekli sandığına bağlı ise üç maaş birden alınabilir.