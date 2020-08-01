Bugün sosyal medyada çeşitli iddialar Bağkur'lular tarafından konuşulmaya başlandı. Bu anlamda bağkur emekli primlerine zam yapıldığı ileri sürüldü. Bağkur primlerinin yapılan zam ile birlikte 854'ten 1015'e çıktığı ortaya atıldı. Bu iddia ile ilgili SGK'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Her ayın prim borcunu sonraki ayın sonuna kadar ödemeniz gerekiyor. Yani sonraki ayın sonuna kadar bu borç cari borç olarak ödenir. Sonraki ayın sonundan yani son ödeme tarihinden sonra ödenmesi halinde ise bağkur geçmiş dönem menüsünden ödenir. Dilerseniz bağkur prim ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verebilir ve ödemenizin kolayca yapılmasını sağlayabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÇİFTÇİ BAĞKUR PRİMİ NE KADAR 2020?
Prim ödemelerinin düzenli yapılması, geçmişe ait borcun olmaması yüzde 5'lik bir indirime neden olur. Yüzde 5 indirim ile en düşük tarım/çiftçi 2020 bağkur primleri aylık olarak 781,36 TL öder. Prim borcunu düzenli ödemeyen ve geçmiş dönem borcu olan kişinin ödeyeceği prim ise 913,80'dir
ESNAF BAĞKUR PRİMİ NE KADAR 2020
Bağkur primlerinin düzenli ödenmesi ve geçmiş dönem borcunun olmaması durumunda yüzde 5 puanlık indirim ile ödenecek en düşük bağkur primi 868,18 TL, düzenlik ödeme yapılmamış ve geçmiş dönemden borcu olanların ödeyeceği bağkur ücreti aylık olarak 1015,33 TL'dir.
İSTEĞE BAĞLI BAĞKUR PRİMİ 2020
İsteğe bağlı bağkurlu olanlar yüzde 5'lik indirimden yararlanamıyor. İsteğe bağlı bağkur kapsamında prim ödeyenler aylık en düşük brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek ise bunun 7,5 katı oranında prim ödemesi yapar. Bu kapsamda ödenen primler bağkur hizmeti olarak sayılır ve bu kişiler 9000 günle normal emeklilik, 5400 günle de yaş haddinden emeklilik hakkı kazanır.
İsteğe bağlı aylık bağkur ucreti 2020 yılında en düşük 941,76 TL en yüksek ise 7.063,00TL oldu.
EN DÜŞÜK BAĞKUR PRİMİ 2020
4b bağkur kapsamında en düşük prim ödemesi yapılan bağkurlu, isteğe bağlı ev kadınlarıdır. Ev kadınları böylece düşük bağkur primi ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilir.
BAĞKUR PRİM HESAPLAMA
Ödenecek en düşük primler brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. En yüksek primler ise hesaplanan en düşük primlerin 7,5 katı üzerinden ödenir.
İsteğe bağlı bağkurlular brüt asgari ücretin %32'si, Esnaf, şirket ortaklığından dolayı bağkurlular indirimli olarak brüt asgari ücretin %29,5'i, indirimsiz olarak ise %34,5'i oranında prim öderler. Tarım/Çiftçi bağkurlular 2020'de brüt asgari ücretin 27 günlük, 2021'de 28, 2022'de 29, 2023'de 30 günlük tutarının indirimli olarak %29,5'i, indirimsiz olarak ise %34,5'i oranında prim ödemesi yaparlar.
BAĞKUR'LULARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2008 SONRASI İŞE GİRENLER
Erkekler İçin: 1.5.2008 ve sonrası ilk kez sigortalı olanlar, 9000 gün prim ödemeleri ve 60 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ancak bu 60 yaşı 31 Aralık 2035 tarihine kadar geçerli. Yani, 31 Aralık 2035 tarihine kadar 9000 gün (25 yıl) prim ödeyenler 60 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanıyor. Bu şartı yerine getirmeyenlerin ise kademeleri olarak emeklilik yaşı artıyor. Tabloda erkek sigortalıların 9000 gün prim ödeme şartını yerine getirdikleri tarihlere göre emekli olacakları yaşlar yer alıyor.
Kadınlar İçin: 1.5.2008 ve sonrası ilk kez sigortalı olanlar, 9000 gün prim ödemeleri ve 58 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ancak bu 58 yaşı 31 Aralık 2035 tarihine kadar geçerli. Yani, 31 Aralık 2035 tarihine kadar 9000 gün (25 yıl) prim ödeyenler 58 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanıyor. Bu şartı yerine getirmeyen kadın Bağ-Kurlu'ların emeklilik yaşı kademeli olarak artıyor. Tabloda kadın sigortalılar, 9000 gün prim ödeme şartını yerine getirdiklerinde yaşa göre emekli olacakları tarihleri bulabilirler.