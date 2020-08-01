ÇİFTÇİ BAĞKUR PRİMİ NE KADAR 2020?

Prim ödemelerinin düzenli yapılması, geçmişe ait borcun olmaması yüzde 5'lik bir indirime neden olur. Yüzde 5 indirim ile en düşük tarım/çiftçi 2020 bağkur primleri aylık olarak 781,36 TL öder. Prim borcunu düzenli ödemeyen ve geçmiş dönem borcu olan kişinin ödeyeceği prim ise 913,80'dir

ESNAF BAĞKUR PRİMİ NE KADAR 2020

Bağkur primlerinin düzenli ödenmesi ve geçmiş dönem borcunun olmaması durumunda yüzde 5 puanlık indirim ile ödenecek en düşük bağkur primi 868,18 TL, düzenlik ödeme yapılmamış ve geçmiş dönemden borcu olanların ödeyeceği bağkur ücreti aylık olarak 1015,33 TL'dir.