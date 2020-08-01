Ek gösterge, taşeron maaş zammı, KYK borçları, ve EYT son durum hakkında gelişmeler yaşanması bekleniyor. EYT, sözleşmeli personel kadro, taşeron işçi, nafaka, 3600 ek gösterge yasası milyonlarca vatandaş bilgi sahibi olmak istiyor. Bu bağlamda haberimizde son gelişmeleri sizler için derledik. İçişleri Bakanı Soylu, Polislere verilmesi düşünülen 3 bin 600 göstergenin sorulması üzerine: ''Biz bunu hükümet olarak gerçekleştireceğiz. Yani bu konuda sözümüz var. Bu sözümüzü bu süreç ortadan kalktıktan sonra gerçekleştireceğiz inşallah. Çünkü Türk polis teşkilatı da jandarmamız da sahil güvenliğimiz de yani kolluk kuvvetlerimiz bu dönemde çok önemli adımlar attı.'' ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'dan Polislere 3600 Ek Gösterge Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, Polislere verilmesi düşünülen 3 bin 600 göstergenin sorulması üzerine: ''Biz bunu hükümet olarak gerçekleştireceğiz. Yani bu konuda sözümüz var. Bu sözümüzü bu süreç ortadan kalktıktan sonra gerçekleştireceğiz inşallah. Çünkü Türk polis teşkilatı da jandarmamız da sahil güvenliğimiz de yani kolluk kuvvetlerimiz bu dönemde çok önemli adımlar attı.'' ifadelerini kullandı.
3600 EK GÖSTERGE ARTIŞI NASIL OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamalarına göre: Ek göstergelerin 3600'e çıkarılmasıyla birlikte milyonlarca öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisinin kendileriyle birlikte emeklileri de olumlu manada etkilenecek. Emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Bütün memurların bordrosunda temel ölçütlerden birisi olan ek gösterge mikarındaki artış mevcut maaşlarda artışa neden olacak ama asıl etkiyi emeklilerin maaşlarında ve emekli ikramiyesinde gösterecek.
4'ün 1'i derecesindeki 25 yıllık bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi, ek gösterge 3600 olduğu zaman 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık bir memurun emekli ikramiyesi ise 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Yani 3600 ek gösterge 17-20 bin civarlarında bir artış getirecek. Emekli maaşlarında da ortalama 500 lira artışın olacağı görülüyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıklamasından sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a da bu konuda soru yöneltildi. 3600 ek göstergenin 2019 yılı sonunda çıkacağı sözünü hatırlatan bir basın mensubu, polislere, din görevlilerine, hemşirelere, öğretmenlere 3600 ek gösterge artışında son durumu sordu. İbrahim Kalın: 'Bu toplantıda gündeme gelmedi. İler ki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu.' demişti
KYK BORÇLARI ERTELENEBİLİR Mİ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelen habere göre, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın imzası ile kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu 'na geldi. Komisyona gelen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin özeti şu şekilde duyuruldu:
"Teklif ile, öğrenim veya katkı kredisi borcu bulunanların borçlarının başka bir işleme gerek kalmaksızın silinmesi amaçlanmaktadır."
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NA GELDİ
Antalya Milletvekili Budak tarafından verilen kanun teklifi 14 Temmuz 2020 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu 'na geldi. Komisyona gelen teklifte KYK borcu olan vatandaşların tüm borçlarının silinmesi istendi.
KREDİ BORÇLARI HANGİ DURUMLARDA SİLİNİR?
Öğrenim kredisi borçlarının silinebilmesi için temel prensip olarak kişilerin çalışmaz durumunda olması gerekir. Yetkilendirilmiş tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık raporunda "hayatını çalışarak kazanamaz" ibaresi bulunuyorsa borçların silmesi mümkündür.
YENİ EYT ÖNERİSİ
Bir milletvekilinin emeklilik yaşıyla ilgili sıkıntıları dile getirdiği, emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunduğu belirtildi.
8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20 yıl sigortalılık; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.
8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı artırıldı. Emeklilik yaşı, kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65'e çıkacak şekilde tekrar yükseltildi. Emekliliğe hazırlanan pek çok kişi bir gün farkla 2-3 yıl daha beklemek zorunda kaldı.
Binlerce vatandaşı etkileyen emeklilikte yaşa takılanların talebi, Meclis'in gündeminde yer alan konulardan biri. Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan EYT düzenlemesi onaylanırsa, pek çok kişi emeklilikte yaşa takılma sıkıntısından kurtulacak.
Son günlerin en çok araştırılan ve merak edilen konulardan biri de EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) oldu. Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti. SSK'lı da 8 Eylül 1999'a kadar emeklilik için iki şart vardı.
Birincisi, sigorta süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 gün prim sayısı. Sonra üçüncü bir prim şartı daha geldi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde 44 ile 60 yaş arasında yaş bekleme süresi getirildi. Memurlar ve Bağ-Kur'lular için de emeklilikte benzer şekilde yaş şartı konuldu.
3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan kişilerin 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.
3600 prim günü ödemesinin SGK'ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması şarttır. Bu iki şart 09.09.1999- 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır. Prim süresi ve prim ödemelerinin ek olarak yaş şartlarının yerine getirilmesi lazımdır.
TAŞERON İŞÇİLERE ZAM OLACAK MI?
2020 yılında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bilindiği üzere 3 aylık bir ertelemenin içerisinde yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında ilk ay Haziran'da dolacak. 3 aylık süre ise Ağustos ayında tamamlanacak. Taşeron işçilerin bundan önceki sözleşme maddeleri ise 31 Ekim tarihine kadar geçerli olacak. Yani taşeron işçilerin 2020 TİS ile elde edecekleri hakları bu tarihten sonra ki dönem geçerli olacak. Bu kapsamda 2020 TİS görüşmelerinin Ağustos sonu Eylül başında yapılması bekleniyor.
Taşeron işçilerin mali ve sosyal haklarının belirleneceği görüşmelerde ise maaş zammı, yüzdelik dilim, ek ödemeler, ikramiyeler, tayin hakkı ve görev tanımı gibi konuların ele alınacağı öngörülüyor.
KİM NE KADAR MAAŞ ALIR?
Yüzdelik dilim düzenlemesi çıkması durumunda kadroya geçmeden önce asgari ücret alan bir işçi düzenleme olsa da asgari ücret alacak. Ancak o dönem asgari ücretten yüzde 5 daha yüksek ücret alan bir işçi bu dönem ki asgari ücrete göre yüzde 5 daha fazla ücret alacak.
2020 TİS GÖRÜŞMELERİ İLE 4D TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI TEKLİFİ İÇİN MASADA OLAN ZAM ORANLARI NELER?
Şu ana kadar yapılan zemin yoklamaları ile taşeron işçilere maaş zammı için öne çıkan teklifler arasında ilk sırayı asgari ücret zam oranı aldı.
Bu tarihe kadar taşeron işçilerin maaşlarına zam oranı Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yüzde 4 olarak uygulanmış, maaşlara 6 aylık periyodlar dahilinde zam yapılmıştı.
Yapılan son görüşmelerde bu zamların enflasyonun oldukça altında kalması eleştiri nedeni olurken enflasyon karşısında adeta eriyen maaşlar nedeni ile artık taşeron işçiler maaşlarına iyi bir zam yapılmasını talep ediyor.
TALEPLER NELER?
Kadroya geçtikten sonra ciddi hak kayıpları yaşayan işçiler, en az 1000 TL lik seyyanen zam talep ediyor. Yüzde 10 un üzerindeki enflasyonlara karşı 4+4 maaş zammı alan ve enflasyona ezilen işçiler, yapılacak seyyanen zam ile mağduriyetlerin giderilmesi ve önümüzdeki 2 yıl için de kayda değer bir maaş zammı yapılmasını istiyor.
Maaş zammının yanı sıra işçiler işkolu düzenlemesini , çalışma koşullarında iyileştirmeyi, ikramiye düzenlemelerini de bekliyor.
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