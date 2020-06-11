Tüm alacaklarımın tarafıma ödenerek iş akdimin sonlandırılmasını istiyorum.' Şeklinde dilekçe vererek tazminatlarını alabilirler.15 Yıl sigortalılık süresi ile 3600 prim günü şartı sadece 08.09.1999 öncesinde işe girişleri bulunanlar için geçerliydi. Peki ya bu tarihten sonra işe girenler, buyurun birlikte bakalım;

1999 sonrası girişlerde şartlar değişti!

15 yıl 3600 gün şartı yukarıda belirtilen tarihten önce sigorta girişi bulunanlar için geçerliydi. Peki 08.09.1999 tarihinden sonraki işe girenlerden ne istenecek? Burada da yine iki tarih ve iki ayrı şart sunulmaktadır.

Birinci şart 09.09.1999 ve 01.10.2008 tarihleri arasında sigortalı olmaktır. İkinci şart ise ya 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini dolduracaksınız ya da 7000 prim gününü.

01.01.2000 Tarihinden itibaren kesintisiz çalışan bir kişi 25 yıl sigortalılık süresinden dolayı 4500 prim günü şartından faydalanamaz ancak 7000 prim gününü tamamlarsa 'Kıdeme Esas Yazıyı' alabilir.

Örnek: 01.01.2000 Tarihinde ilk defa sigortalı olmuş bir kişi 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü şartları tabidir kıdem yazısını alabilmek için. Bu anlamda sigortalılık süresi 01.01.2025 yılında dolacaktır. Ancak bu kişi 7000 prim gününe sahip ise 01.01.2020 tarihi itibariyle kıdem yazısı alarak iş akdini sonlandırabilir.

2008 yılı sonrası girişliler nasıl tazminat alacaklar?

01.10.2008 Yılından sonra ilk defa sigortalı olan kişilerde ise yukarıda belirtilen şartlar biraz daha uzatılmaktadır. Bu tarih sonrasında girişi olan bir kişiden 5400 prim günü ve yine 25 yıl sigortalılık süresi istenilmektedir veya hizmet süresi aranmaksızın 7200 prim günü şartı talep edilmektedir.

01.01.2010 Tarihinde işe girmiş bir kişi 25 yıl sigortalılık süresini 2035 yılında tamamlayacaktır, ancak 20 yıl kesintisiz çalışırsa 7200 prim günü ile kıdeme esas yazıyı 2030 tarihinde alabilir.

Emekli olur yazısı alana kıdeme esas yazı verilmez!

Günümüzde 15 yıl 3600 prim gününü ya da emekliliğini kazanarak iş akdini sonlandırmak isteyen her personelden bazı şirketler 'Emekli Olur' yazısının yanında bir de 'Kıdeme Esas Yazı' istemektedir.

'Emekli Olur' yazısı 'Kıdeme Esas Yazısı'ndan daha da önceliklidir. Emekli olur yazısı almış bir personelden ayrıca kıdem yazısı talep edilemez. Sosyal Güvenlik Kurumu 'Emekli Olur' yazısı vermiş olduğu bir kişiye ayrıca Kıdeme Esas Yazı düzenlemez.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

3600 günden erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait bir giriş içermesi gerekir. Belirlenen tarih ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşların diğer şartları da yerine getirmesi halinde erken emekli olmasına imkan tanılıyor. Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emekli olması için 4500 prim gününe sahip olması şartı aranılır. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olan kişilerin 5400 prim günün doldurulması gerekir.

3600 günden erken emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 1999 yılı öncesi olmasının yanında vatandaşların 15 yıllık sigorta süresini ve 3600 gün prim ödemesinin tamamlanması gerekir. Belirlenen prim günü ve sigorta süresinin ardından kişinin emeklilik yaşı tespit edilebilir.