Ülkemizde emekli gününü doldurmuş ama SGK yada BAĞ-KUR borçlarından ötürü bu hakkı kullanamayan milyonlarca insan mevcuttur. Herhangi bir bankadan bu borçlarını kapatmak için kredi başvursun da bulunan ama özellik ile kredi notu değerlerinin düşük olmasından ötürü ihtiyaç duydukları kredi kullanamayan kişi sayısı da hiç de yabana atılmayacak kadar az değildir. SGK Bağ-Kur prim borcu bulunan sigortalılar, Ziraat Bankası'ndan kredi kullanarak emekli oluyor. 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle uygulamaya alınan protokol kapsamında 60 ay vade ve avantajlı %1,28 faiz oranı ile kredi kullandırılacak. Kredi tahsis ücreti alınmayacak olan kredinin taksitleri, hak sahibine bağlanacak emekli maaşı ile karşılanacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Krediyle Emekli Olmak Artık Çok Kolay!
Ülkemizde emekli gününü doldurmuş ama SGK yada BAĞ-KUR borçlarından ötürü bu hakkı kullanamayan milyonlarca insan mevcuttur. Herhangi bir bankadan bu borçlarını kapatmak için kredi başvursun da bulunan ama özellik ile kredi notu değerlerinin düşük olmasından ötürü ihtiyaç duydukları kredi kullanamayan kişi sayısı da hiç de yabana atılmayacak kadar az değildir.
Tüm bunların bilincinde olan Sosyal Güvenlik Kurumu yaşını tamamlamış ama borçlarından dolayı emekli olamayanlar için Ziraat bankası ile bir protokol imzaladı. İmzalanan bu protokole göre kredi notunuz düşük olsa bile emekli olmak için ihtiyacınız olan kredi size tahsis edilecek ve bir an önce bağlı olduğunuz kurum tarafından emekli olmanız sağlanacaktır. Ziraat ile yapılan bu protokol sonrasında ise bir çok özel bankada yine emekli olmak isteyenlere 60 ay vadeli olan bireysel kredileriniz 84 aya kadar çıkardı.
Kimler Kredi İle Emekli Olabilir?
Peki Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat bankası arasında yapılan emekli olmak isteyenlere kredi imkanı kimleri kapsıyor ? Kredi kullanarak kimler kanun gereği emekli olabilir? işte maddeler halinde cevabı.
Başvuruda bulunacak olan vatandaşımız öncelikli olarak yaş ve yıl şartını tamamlamış olması gerekmektedir.
Emeklilik yaş ve yılını tamamlamış ama eksik pirimi ile askerlik yada doğumdan dolayı eksik ödemelerini kapatacak olanlar.
Dondurulmuş Bağ-KUR sürelerini aktif edince emekli olma hakkı doğanlar.
Tüm bu şartlara haiz olan SSK ve BAĞKUR kayıtlılar kredi ile emekli olabilirler.
Ziraat Bankası Emekli Kredisi Yaş Sınırı Kaçtır?
Ziraat Bankası emekliye kredide yaş sınırı 65 olmaktadır. 65 yaşın üzerindeki vatandaşlar uzun vadeli kredi çekmek için uygun değildir. Yaş sınırı bankalara göre değişmektedir. Buna göre yapılan hesaplamalarda yaş ve kullanacağınız kredisi vadesi 80'i geçmez. Bu noktada örnek vermek gerekirse; vatandaş eğer 79 yaşında ise, yalnızca 1 senelik, kısa vadede kredi çekebilmektedir. Ziraat Bankası, düşük faiz oranlarının yanı sıra emekli kredisi kampanyaları ile maaşın 10 katı kadar emekli kredisi verebilmektedir.
Ziraat Bankası Emekli Kredisi Faizleri
Ziraat Bankası emekli kredisi faizleri kişinin aldığı emekli maaşına göre belirlenmektedir. Kişiler, aldıkları emekli maaşlarının 15 katı kadar kredi çekebilmektedir.