SGK, SSK, Bağkur'lu emekliye güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda yeni gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "İstihdam Kalkanı" paketi emeklinin yüzünü güldürecek önemli bir düzenlemeyi de beraberinde getirecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de



TES yürürlüğe girdiğinde iş değiştirenler veya yeni işe girenler kazanılmış haklarından mahrum kalmayacak bir güvenceye erişecek. Sistemde biriken kaynaklar emeklilik çağına kadar özel durumlarda belli oranlarda fon çekme hakkı olarak kullandırılacak. Örneğin ev alan ya da evlenenler fondan istifade edebilecek. Emekliliğe hak kazanıldığında ise mevcut sigorta sisteminin yanı sıra TES'ten de emekli aylığı alabilecek veya birikimini toplu para olarak çekebilecek.

TES, sosyal güvenlik sistemindeki emeklilik yaş hadleri ile uyumlu olacak. Belirlenen yaş hadleri doldurulduktan sonra sistemden belli ıskonto ile çıkılabilecek. TES, bireysel emeklikten farklı olarak şirket veya kurum bünyelerinde çalışanlar için fonlar aracılığıyla oluşturulacak. TES ile yılda 100 milyar liralık büyüklük sağlanması hedefleniyor. İşyeri bazlı, sektörel tamamlayıcı emekliliğin hayata geçmesiyle hem emeklinin geliri artacak hem de sermaye piyasaları derinleşecek. Paket kapsamında sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesi sağlanacak. Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi örnekleri yaygınlaştırılacak.

SİSTEMİN SAC AYAĞI

Yeni modelin dört saç ayağını "Fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dâhil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik, çalışanların haklarının korunması" oluşturuyor. Kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek. BES katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek. İstihdam kalkanıyla işsizliğin önüne geçilecek tedbirler alınırken Başkan Erdoğan'ın duyurduğu tamamlayıcı emeklilik ile birlikte de çifte maaşın önü açılacak

REFAH SEVİYESİ DÜŞMEYECEK

Türkiye'de çalışanlar emekli olduklarında iş hayatında aldıkları maaştan daha düşük bir emekli maaşı alabiliyor. Sistemle sağlanacak ikinci maaş gelirdeki düşüşü önleyecek. Ülkemizde 2017'de başlatılan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeni dönemde TES'e aktarılması düşünülüyor.

DEVLET VE İŞVEREN KATKISI

İlk düşünülen sistemde zorunluluk esas alınacak. Böylece çalışanlar kazançlarına göre bütçelerini sarsmadan birikim yapacak, buna devlet ve işveren katkısı da dahil olacak. Yeni emeklilik sisteminde bir diğer model ise BES'ten farklı olarak riskli, yıpranma payı yüksek olan mesleklere yönelik uygulanan emeklilik sistemi.