Devletten her ay 711 TL maaş desteği! Bu şartları sağlayanlar alabiliyor... Başvurular nereye nasıl yapılır?

Devlet yaşlı vatandaşlara çok sayıda yardım ile maddi destek ödemesi yapıyor. 65 yaş üzerindeki sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir emeklilik maaşı bulunmayan vatandaşlara devlet maaş bağlamaktadır. Belli şartlara bağlı bu maaş sosyal devletin gerekliliği olarak yaşlıları korumak için ödenmektedir. İlk 6 aylık enflasyon oranı emekliler dışında 65 yaş aylığı alanların da maaşlarının artışında etkili. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da Temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında güncellendi. Sosyal devletin vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak adına ödediği bir anlamda muhtaçlık aylığı denilen 2022 maaşı memur maaş zammı ve enflasyon farkıyla birlikte artmaktadır.
2020 TEMMUZ 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısının ikinci 6 ay için güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 65 yaş aylığındaki net rakamı şu an için yazmak mümkün değil. Ancak memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş aylığı yaklaşık 711 TL olacak. Bu şekilde 65 yaş aylığı 672 TL'den 711 TL'ye yükselmiş olacak.
Herhangi bir gelir veya aylık almayan, herhangi bir işte çalışmayan, SGK güvencesi bulunmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, 2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumundan ( SGK) aylık bağlanmaktadır.
Bu maaşı alabilmenin diğer her türlü devlet maaşlarında olduğu gibi bazı kriterleri bulunmaktadır. 65 yaş aylığı adından da belli olacağı üzere 65 yaşını geçmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir güvencesi ve ek geliri olmayan, aylık geliri 701 liranın altında olan vatandaşlara veriliyor.
Şartları uyan yaşlılarımız, yaşlılık maaşı için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca e-devlet üzerinden de (https://www.turkiye.gov.tr/) yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilir.
Maaş almaya hak kazananlar hem mesaj yoluyla hem de SGK sitesinden sonucu öğrenebilirler. Maaşlar PTT yoluyla ödenmektedir.
65 YAŞ AYLIĞI NASIL ALINIR?
65 yaşını doldurmuş olmak şartıyla, yazımızın ilk bölümünde belirtiğimiz diğer koşulları da sağlayan Türk vatandaşlarının başvurularını ikamet ettikleri adresin bulunduğu yerdeki il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) yapmaları gerekiyor. Başvuru esnasında kimlik belgelerinin yanlarında olması yeterli olup başvuru formunu doldurmaları suretiyle başvuru yapılıyor.
Vatandaşlara yapmış oldukları başvuru için alındı belgesi veriliyor. Yapılan başvurular, 2022 sayılı kanuna göre bir ay içerisinde sonuçlandırılıyor. Ayrıca artık sosyal devletin bir gereği olarak sağlanan bu hizmete, 5510 sayılı kanunun 4/1(c) maddesi kapsamında e-Devlet (turkiye.gov.tr/) üzerinden de başvuru yapılması mümkün hale getiriliyor. Başvuruların takibi de aynı şekilde e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
65 YAŞ AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?
Öncelikle, bu aylık 2022 sayılı kanun kapsamında bağlanan bir maaştır. 65 yaşını dolduran ve sosyal güvenlik kurumlarından herhangi bir geliri bulunmayan, muhtaç durumdaki kadın ve erkek bütün Türk vatandaşlarına ödenen 65 yaş aylığına kimlerin başvurabileceğine bir bakalım. 65 yaşını doldurmuş, kendisine nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, kamu ya da özel bir kurum tarafından bakımı üstlenilmemiş, 2828 sayılı kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından herhangi bir geliri ve aylığı bulunmayan, kendi isteğiyle prim ödemeyen, aynı hanede birlikte yaşama şartı olmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınarak kişi başı aylık ortalama geliri 2020 yılı için asgari ücretin aylık net tutarının (2020 yılında 774,90-TL) 1/3'inden az olan Türk vatandaşları başvurabilir. Gerekli tüm incelemeler yapıldıktan sonra da aylığı almaya hak kazanır.
Çocuklarıyla birlikte yaşayan 65 yaş ve üstündeki yaşlılar için yapılan gelir testinde, beraber oturdukları çocuk ve torunlarının maaşları dikkate alınıyordu. Bu sisteme son verildi. Şimdi sadece kendilerinin ve varsa eşlerinin kişi başına düşen aylık ortalama gelirlerinin asgari ücretin net tutarının 1/3'inden az olması koşulu aranıyor. 2020 yılı için bu rakam 774,90 liraya karşılık geliyor. Hesaplanarak toplanan geliri kişi başına aylık 774,90 TL'nin altında olan 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlara yaşlılık aylığı bağlanıyor.