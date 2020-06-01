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    • SGK
    • 02.06.2020 10:09
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    • Son Güncelleme:
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    • 09.06.2020 14:07
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    Emeklilik ( Bağkur) merak ediliyor

    Ülkemizde yaklaşık 13 milyon emekli bulunuyor. Bu sayıya her gün yenileri de eklenmekte. Emekli olan ve emekliliği yakın olan vatandaşların merak ettiği 4A-4B emeklilik maaşı nasıl hesaplanır? sorusuna anlaşılması son derece kolay cevap niteliğinde olan haberimizi mutlaka okuyun. Prim gününü doldurup emekli olmayı bekleyenler emeklilik gün sayısı hesaplama işlemi hakkında detayları öğrenmek istiyor.

    Emeklilik SSK SGK Bağkur yaş ve prim hesaplama!

    SSK emekli maaşı hesaplama işlemi SGK resmi sayfasından yapılırken, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama işlemi ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Emekli maaşınızı sorgulamak ve hesaplamak için yapmanız gerekenler sayfamızda yer alıyor. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL ÖĞRENİLİR?

    4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

    4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?

    4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet linkine tıklayarak, gerekli olan TC. kimlik no ile e-Devlet şifresini girerek sorgularını tamamlayabilirler. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra açılan 4B emekli maaşı hesaplama sayfasında esnaf yahut tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

    EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.

    Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

    Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

    4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

    ERKEKLER

    İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü
    09.09.1976 ve öncesi 25 Yok

    5000

    09.09.1976 - 23.05.1979

    		 25 44 5000

    24.05.1979 - 23.11.1980

    		 25 45 5000

    24.11.1980 - 23.05.1982

    		 25 46 5075

    24.05.1982 - 23.11.1983

    		 25 47 5150

    24.11.1983 - 23.05.1985

    		 25 48 5225

    24.05.1985-23.11.1986

    		 25 49 5300

    24.11.1986 - 23.05.1988

    		 25 50 5375

    24.05.1988 - 23.11.1989

    		 25 51 5450

    24.11.1989 - 23.05.1991

    		 25 52 5525

    24.05.1991 - 23.11.1992

    		 25 53 5600

    24.11.1992 - 23.05.1994

    		 25 54 5675

    24.05.1994 - 23.11.1995

    		 25 55 5750

    24.11.1995 - 23.05.1997

    		 25 56 5825

    24.05.1997 - 23.11.1998

    		 25 57 5900

    24.11.1998 - 09.09.1999

    		 25 58 5975

    09.09.1999 - 20.04.2008

    		 25 60 7000

    01.05.2008 - 31.12.2035

    		 25 61 7200

    KADINLAR

    İşe Başlama Tarihi

    		 Sigortalılık Süresi Yaş şartı Prim Günü

    01.04.1981 ve öncesi

    		 20 Yok 5000

    01.04.1981-08.09.1981

    		 20 38 5000

    09.09.1981-23.05.1984

    		 20 40 5000

    24.05.1984-23.05.1985

    		 20 41 5000

    24.05.1985-23.05.1986

    		 20 42 5075

    24.05.1986-23.05.1987

    		 20 43 5150

    24.05.1987-23.05.1988

    		 20 44 5225

    24.05.1988-23.05.1989

    		 20 45 5300

    24.05.1989-23.05.1990

    		 20 46 5375

    24.05.1990-23.05.1991

    		 20 47 5450

    24.05.1991-23.05.1992

    		 20 48 5525

    24.05.1992-23.05.1993

    		 20 49 5600

    24.05.1993-23.05.1994

    		 20 50 5675

    24.05.1994-23.05.1995

    		 20 51 5750

    24.05.1995-23.05.1996

    		 20 52 5825

    24.05.1996-23.05.1997

    		 20 53 5900

    24.05.1997-23.05.1998

    		 20 54 5975

    24.05.1998-23.05.1999

    		 20 55 5975

    24.05.1999-08.09.1999

    		 20 56 5975

    09.09.1999-30.04.2008

    		 20 58 7000

    01.05.2008-31.12.2035

    		 20 58 7200

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