SSK emekli maaşı hesaplama işlemi SGK resmi sayfasından yapılırken, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama işlemi ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Emekli maaşınızı sorgulamak ve hesaplamak için yapmanız gerekenler sayfamızda yer alıyor. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL ÖĞRENİLİR?
4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.
4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?
4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet linkine tıklayarak, gerekli olan TC. kimlik no ile e-Devlet şifresini girerek sorgularını tamamlayabilirler. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra açılan 4B emekli maaşı hesaplama sayfasında esnaf yahut tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.
Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.
Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.
EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?
ERKEKLER
|İşe Başlama Tarihi
|Sigortalılık Süresi
|Yaş şartı
|Prim Günü
|09.09.1976 ve öncesi
|25
|Yok
|
5000
|
09.09.1976 - 23.05.1979
|25
|44
|5000
|
24.05.1979 - 23.11.1980
|25
|45
|5000
|
24.11.1980 - 23.05.1982
|25
|46
|5075
|
24.05.1982 - 23.11.1983
|25
|47
|5150
|
24.11.1983 - 23.05.1985
|25
|48
|5225
|
24.05.1985-23.11.1986
|25
|49
|5300
|
24.11.1986 - 23.05.1988
|25
|50
|5375
|
24.05.1988 - 23.11.1989
|25
|51
|5450
|
24.11.1989 - 23.05.1991
|25
|52
|5525
|
24.05.1991 - 23.11.1992
|25
|53
|5600
|
24.11.1992 - 23.05.1994
|25
|54
|5675
|
24.05.1994 - 23.11.1995
|25
|55
|5750
|
24.11.1995 - 23.05.1997
|25
|56
|5825
|
24.05.1997 - 23.11.1998
|25
|57
|5900
|
24.11.1998 - 09.09.1999
|25
|58
|5975
|
09.09.1999 - 20.04.2008
|25
|60
|7000
|
01.05.2008 - 31.12.2035
|25
|61
|7200
KADINLAR
|
İşe Başlama Tarihi
|Sigortalılık Süresi
|Yaş şartı
|Prim Günü
|
01.04.1981 ve öncesi
|20
|Yok
|5000
|
01.04.1981-08.09.1981
|20
|38
|5000
|
09.09.1981-23.05.1984
|20
|40
|5000
|
24.05.1984-23.05.1985
|20
|41
|5000
|
24.05.1985-23.05.1986
|20
|42
|5075
|
24.05.1986-23.05.1987
|20
|43
|5150
|
24.05.1987-23.05.1988
|20
|44
|5225
|
24.05.1988-23.05.1989
|20
|45
|5300
|
24.05.1989-23.05.1990
|20
|46
|5375
|
24.05.1990-23.05.1991
|20
|47
|5450
|
24.05.1991-23.05.1992
|20
|48
|5525
|
24.05.1992-23.05.1993
|20
|49
|5600
|
24.05.1993-23.05.1994
|20
|50
|5675
|
24.05.1994-23.05.1995
|20
|51
|5750
|
24.05.1995-23.05.1996
|20
|52
|5825
|
24.05.1996-23.05.1997
|20
|53
|5900
|
24.05.1997-23.05.1998
|20
|54
|5975
|
24.05.1998-23.05.1999
|20
|55
|5975
|
24.05.1999-08.09.1999
|20
|56
|5975
|
09.09.1999-30.04.2008
|20
|58
|7000
|
01.05.2008-31.12.2035
|20
|58
|7200