Erken emekli olmak her çalışanın en büyük hayalidir. Bu anlamda 1999 öncsinde sigorta girişi olanlar oldukça şanslı olabiliyor. Bu anlamda

1999 tarihi öncesinde sigortası başlayan vatandaşlar erken emeklilik koşullarından yararlanabiliyor. SGK çatısı altında toplanan bu sigorta gruplarından herhangi biri kapsamında 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcı yapılmış olan vatandaşlar, mecburi olan çalışma süresi ve prim günü esasını da tamamlamaları halinde erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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