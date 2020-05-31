Erken emekli olmak her çalışanın en büyük hayalidir. Bu anlamda 1999 öncsinde sigorta girişi olanlar oldukça şanslı olabiliyor. Bu anlamda
1999 tarihi öncesinde sigortası başlayan vatandaşlar erken emeklilik koşullarından yararlanabiliyor. SGK çatısı altında toplanan bu sigorta gruplarından herhangi biri kapsamında 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcı yapılmış olan vatandaşlar, mecburi olan çalışma süresi ve prim günü esasını da tamamlamaları halinde erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
1999 YILINDAN ÖNCE SİGORTASI BAŞLAYANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI
9 Eylül 1999 ve öncesinde sigortası başlamış olan kişilerin emekli olabilmesi için;
15 yıllık çalışma süresinin ve 3600 prim günü ödemesinin eksiksiz olarak tamamlamış olması gerekir.
1999 tarihinden önce yapılan stajlar sayılmaz.
Sigorta türü fark etmeksizin kişinin herhangi bir prim borcu olmamalı.
Askerliğini 1999 öncesinde yapmış olan erkekler askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 öncesine aldırabilirler.
15 yıllık sigortalı olma süresi ve prim günü ödemelerinin tamamlandığı tarih de emekli olunacak yaş konusunda önem teşkil eder. Kadın ve erkeklerin emekli olacakları yaşlar farklılık gösterir.
Kadın çalışanlarda:
24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 52 yaşında,
24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 54 yaşında,
24 Mayıs 2008 ve 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 56 yaşında,
24 Mayıs 2011 tarihinden sonra gerekli şartları tamamlayanlar 58 yaşında emekli olabilirler.
Erkek çalışanlarda:
24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 56 yaşında,
24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 57 yaşında,
24 Mayıs 2008 ve 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 58 yaşında,
24 Mayıs 2011 ve 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 59 yaşında,
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra gerekli şartları tamamlayanlar 60 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
EMEKLİ OLURKEN 1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARIN AVANTAJLARI
1999 yılından önce sigortası başlayan kişiler diğer sigortalılara göre büyük fırsatlara sahip oluyor.
Sigortalılık süresini ve prim günü şartlarını tamamladıklarında vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunulur.
Aralıksız çalışan sigortalılar 3600 prim günü esasını tamamlamış sayılırlar.
1999 yılı ve öncesinde sigortaya giriş yapmış olanlar sonraki dönemde giriş yapanlara göre daha yüksek maaş alırlar.
1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLMA DURUMUNA DAHİL OLAN SİGORTA GRUPLARI
4A (eski adıyla SSK)
BAĞKUR (4B)
Emekli Sandığı (4C)
SGK çatısı altında toplanan bu sigorta gruplarından herhangi biri kapsamında 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcı yapılmış olan vatandaşlar, mecburi olan çalışma süresi ve prim günü esasını da tamamlamaları halinde erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor.