BAKAN SELÇUK DA ''EYT TABİİ KOLAY BİR KONU DEĞİL'' DEMİŞTİ



EYT hala çözüme kavuşturulmayı bekliyor. EYT'de son durumu yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EYT konusunda yaptığı açıklamada, emekli adaylarını üzmüştü. EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu yaşta emekli olunamayacağını söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'in canlı yayın konuğu oldu. Bakan Selçuk, programda EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Bizim tabirimizle, emeklilikte yaşı tutmayanlar. Biz bu kavramı kullanmayı tercih ediyoruz. EYT tabii kolay bir konu değil.