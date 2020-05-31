EYT'de yeni sistem önerisi milyonlarca EYT'li için yeniden umutların yeşermesine neden oldu. EYT'lilerin eğer istekleri kabul edilirse kadınlar 39 yaşında, erkekler ise 46 yaşında emekli olabilecek. Peki EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dönemlerde başta Finlandiya modeli olmak üzere pek çok model üzerinde tartışmalar sürüyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 YILINDA EYT ÇIKACAK MI?
Toplantıda bir milletvekilinin emeklilik yaşıyla ilgili sıkıntıları dile getirdiği, emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunduğu belirtildi.
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EYT'LİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME GELECEK Mİ?
Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olamadıkları dönemde çalışma hayatına devam ediyor ve çalıştıkça, emekli aylıklarında düşüş meydana geliyor. Bu paradoksun önlenmesi açısından emeklilikte yaşa takılanların, EYT'li olarak geçirdikleri sürelerde çalıştıkları dönem boyunca emekli maaşlarının düşmeyeceği bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Yapılacak bu değişiklikle birlikte emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi sağlanacak.
BAKAN SELÇUK DA ''EYT TABİİ KOLAY BİR KONU DEĞİL'' DEMİŞTİ
EYT hala çözüme kavuşturulmayı bekliyor. EYT'de son durumu yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EYT konusunda yaptığı açıklamada, emekli adaylarını üzmüştü. EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu yaşta emekli olunamayacağını söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'in canlı yayın konuğu oldu. Bakan Selçuk, programda EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Bizim tabirimizle, emeklilikte yaşı tutmayanlar. Biz bu kavramı kullanmayı tercih ediyoruz. EYT tabii kolay bir konu değil.