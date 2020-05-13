O tarihten önce girişi olanlar 3600 gün ile emekli oluyor! Prim gün sayısı...

3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

• 3600 günden erken emekli olabilmek için vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. (08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olmayanların 3600 günden emekliğe hak kazanmaları mümkün değildir.)

• 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmış olması şarttır. Bu sigorta süresi 9.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.

• 3600 prim günü ödemesi işveren ya da isteğe bağlı olarak SGK'ya ödenmelidir.

• Son olarak yaş şartlarının da yerine getirmesi lazımdır.

• 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olan 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkekler 55 yaşında; kadınlar ise 54 yaşında emekliğe hak kazanırlar.

• 9.09.1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı (takvim.com.tr) yapılmasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında 3600 günden emekli olabilirler.

Kadın Sigortalılar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilirler?

15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü kriterlerinin dolduğu tarih emeklilik yaşını doğrudan etkiler. Belirlenen tarihler arasında bu iki şartı yerine getiren kadın çalışanların emekli olma yaşları belirlenmiştir:

• 24.05.2002- 23.05.2005 tarihleri arasında 52 yaşında,

• 24.05.2005- 23.05.2008 tarihleri arasında 54 yaşında,

• 24.05.2008- 23.05.2011 tarihleri arasında 56 yaşında,

• 24.04.2011 tarihinden sonra 58 yaşında

Erkek Sigortalılar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilirler?

Kadın sigortalılarda olduğu gibi, SGK kapsamında sigortalı olarak çalışan erkek adayların 15 yıllık sigorta zamanını ve 3600 prim gününü tamamladıkları tarihin hemen ardından yaş şartına bakılır. Belirlenen tarihler arasında bu iki şartı yerine getiren erkek çalışanların emekli olma yaşları belirlenmiştir:

• 24.05.2002- 23.05.2005 tarihleri arasında 56 yaşında,

• 24.05.2005- 23.05.2008 tarihleri arasında 57 yaşında,

• 24.05.2008- 23.05.2011 tarihleri arasında 58 yaşında,

• 24.04.2011- 23.05.2014 tarihleri arasında 59 yaşında,

• 24.05.2014 tarihinden sonra 60 yaşında

3600 Günden Emekliliği Hak Edenler Ne Kadar Emeklilik Maaşı Alır?

3600 günden emeklilik maaşları için 2000 yılı baz alınarak hesaplama yapılır. Kişilerin çalışma süresinin yoğun olarak geçtiği yıllara göre maaş belirlenir:

• 31.12.199 tarihinden önce çalışma hayatı olan ve emekliliği hak edenler 1600 TL,

• 01.01.2000 tarihinden sonra çalışma hayatı olan ve emekliliği hak edenler 1400 TL,

• 2008 yılı ve sonrasında çalışma hayatı olan ve emekliliği hak edenler 1200 TL,

• Çalışma süresi büyük kısmı 2008 yılında gerçekleşen ve emekliliği hak edenler 1000 TL