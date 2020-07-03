SGK ve Bağkur emeklilerine faizsiz kredi! Özellikle kendi emekli müşterilerine daha önemli avantajlar sunan emeklilere faizsiz kredi veren bankalar, diğer banka müşterilerinin de ilgisini çekmek için emeklilere yönelik farklı birçok kampanya düzenlemektedir. Emekli aylığının devlet güvencesinde olması, bankaların emeklilere kolay kredi vermelerindeki en önemli unsurlardan biridir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Emekli kredisi veren bankalar ve faiz oranları aşağıda ki tabloda görüntülenmektedir.
Qnb Finanbank %0,89
İş Bankası %0,99 – %1,05
TEB %1,05
Vakıf Katılım Bankası %1,10
INGBank %0,99
Yapı ve Kredi Bankası %1,72
Garanti Bankası %1,34
Vakıfbank %1,05
Ziraat Bankası %0,94 – %0,98
Akbank %1,49-1,53
Denizbank %1,69
Fibabanka %1,08
Enpara %1,19 – %1,24
Yukarıda yer alan faiz oranları değişiklik göstermektedir. En güncel faizler banka şubesinden öğrenilir.
FIBABANKA
Fibabanka 3 bin lira limitli 18 ay vadeli emekli kredisini sıfır faizli olarak verecek ve bu anlamda emekli müşterileri için en avantajlı kredi kampanyası düzenleyen ilk banka olarak dikkat çekmektedir. Emeklilere verilecek olan faizsiz kredi imkanlarından yararlanmak için bankaların kampanyalarını güncel olacak şekilde sürekli takip ederek en avantajlı bankaya ulaşabilirsiniz. 3 bin lira ya kadar faizsiz kredi kullanmak isteyen emekliler Fıbabanka'dan 18 ay vadeli kredi alarak acil nakit ihtiyaçlarını hiç faiz ödemeden karşılayabilirler
Türk Ekonomi Bankası
TEB' in emekli müşterilerine sağladığı pek çok avantaj bulunmaktadır. Maaşını taşıyarak TEB ailesine katılanlar 3 yıl içerisinde maaşlarını herhangi bir bankaya taşımayacakları ile ilgili söz vermeleri durumunda promosyon ödemesine ek olarak 100 TL almaya hak kazanıyor. Bu kampanya 2020 yılının sonuna kadar geçerli olacaktır. Bu kampanya ile birlikte emekli TEB müşterileri nakit olarak en fazla 2.750 TL elde edebilirler. İptal sürecinde olan ya da zaten TEB müşterisi olan kişiler bu imkanlardan yararlanamaz. Ayrıca banka çalışanları için de bu kampanya geçerli olmayacaktır. Ayrıca emekli kredisi başvuru yapmak için size en yakın TEB şubelerini ziyaret ediniz.