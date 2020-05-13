Erken emekli olmak için SGK (SSK) tarafından bazı kriterler vardır. En önemlisi 1999 yılından önce sigorta girişinizin olmasıdır. Ayrıca
erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur. Bu anlamda engelli vatandaşlarımız için durum farklıdır. 1991 yılı içerisinde işe başlayan engelli vatandaşlar, 3600 günlük prim ödemesini tamamladıklarında erken emekli olurlar. Engellilerin erken emeklilik müracaat belgeleri, SGK kurumuna iletilmelidir. Engelliler için erken emeklilik başvurusu SGK il veya İlçe Müdürlüklerine yapılmaktadır. İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün olabiliyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresinin tamamlanmasıdır.
2008 Yılı Sonrası Çalışmaya Başlayan Engelliler İçin Erken Emeklilik
2008 yılı sonrası çalışan engellilerin erken emekliliği, 4100 günlük prim ödeme süresi temel alınarak hesaplanır. 2008 sonrası çalışmaya başlayan engellilerin emeklilik koşulları, şu şekilde sıralanır:
2008 ila 2009 senesi arası çalışmaya başlayanlar, 4200 günlük pirim ödemesini tamamladıklarında, erken emekli olurlar.
2009 ila 2010 senesi arasında çalışmaya başlayanlar, 4300 günlük pirim ödemesini tamamladıklarında, erken emekli olurlar.
2011 ila 2012 yılları arasında çalışmaya başlayanlar, 4500 günlük prim ödemesi tamamlandığında, erken emekli olurlar.
2013 sonrası işe başlayanlar, 4680 günlük prim ödemesi tamamlandığında, erken emekli olurlar.
Bu tarihler üzerinden belirlenen engelliler için erken emeklilik primlerinin ödenmesi halinde, erken emeklilik için SGK Kurumuna başvuru yapılır. Başvurusu onaylanan engelliler, erken emeklilik olanağından yararlanır. Erken emeklilik başvurusu için gerekli evrakları ve başvuru yolu hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
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Engelliler İçin Erken Emeklilik Başvurusu Şartları
Üst başlıklarda yer alan tarihlere göre belirlenmiş prim gün sayısı tamamlanmalıdır.
Engelli vatandaşlar emekli sandığı veya 4A sigorta çeşidine dahil olmalıdır.
Bu şatları sağlayanlar, erken emeklilik için başvuru yapabilirler. Başvuru evrakları ve başvuru adımları hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
2008 Yılı Öncesi Çalışmaya Başlayan Engelliler İçin Erken Emeklilik
2008 yılı öncesi çalışan engellilerin erken emekliliği, 3600 prim ödeme günü temel alınarak hesaplanmaktadır. 2008 yılı öncesi çalışmaya başlayan kişilerin erken emeklilik koşulları şu şekilde sıralanır:
1991 yılı içerisinde işe başlayan engelli vatandaşlar, 3600 günlük prim ödemesini tamamladıklarında erken emekli olurlar.
1992 ila 1994 yılları arasında çalışmaya başlayan engelli vatandaşlar, 3760 günlük prim ödemesini tamamladıklarında erken emekli olurlar.
1997 ila 2000 yılları arasında çalışmaya başlayanlar, 4080 günlük pirim ödemesini tamamladıklarında, erken emekli olurlar.
2003 ve 2008 yılları arası çalışmaya başlayan engelliler, 4400 günlük prim ödemesine sahiplerse, erken emekli olurlar.
Bu çalışma tarihleri üzerinden erken emeklilik koşulları öğrenilmektedir. Bu tarihlerin kapsamına giren engelli çalışanlar, erken emeklilik için SGK'ya başvurabilirler. 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan engelli vatandaşlara yönelik erken emeklilik koşullarını, alt başlıktan öğrenebilirsiniz.
Engelliler İçin Erken Emeklilik Başvuru Evrakları
Engellilerin erken emeklilik müracaat belgeleri, SGK kurumuna iletilmelidir. Engelliler için erken emeklilik başvurusu SGK il veya İlçe Müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvuru sırasında istenilen belgeler, şu şekilde sıralanır:
Emeklilik talep formu,
Nüfus idaresinden alınan nüfus kayıt örneği,
Sigortalı kişi hesap fişi. Bu fiş engelli vatandaşın çalıştığı kurum tarafından verilir. Vatandaşın emeklilik başvurusu öncesi son çalışmalarını gösterip, çalışılan kurumdan alınmaktadır.
Bu evraklar tamamlanarak, SGK'ya başvuru yapılması gerekmektedir. Kurum yoluyla emeklilik talep formu doldurularak, erken emeklilik için başvuru yapılır. Başvuru için izlenecek adımları, alt başlıktan öğrenebilirsiniz.
Engelliler İçin Erken Emeklilik Başvurusu
Engelliler için erken emeklilik müracaatı, SGK İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılır. Devlete yapılan, engelliler için erken emeklilik başvurusu için izlenecek adımlar, şu şekilde sıralanır:
En yakın SGK İl veya İlçe Müdürlüğüne gidilmelidir.
Engelliler için erken emeklilik koşullarından yararlanılmak istendiği iletilmelidir.
Bir üst başlıkta yer alan başvuru evrakları kuruma iletilir.
Kurumun kişiye sunduğu, ''emeklilik talep formu'' doldurulur ve imzalanır.
Bu adımların tamamlanması ile başvuru kayda alınır.
Başvuru sonucu, SGK yoluyla takip edilebilir. Başvurusu onay alan engelli vatandaşlar, erken emeklilikten faydalanırlar.
Malulen emeklilik için rapor gerekiyor mu?
11/10/1969 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 01.04.1994. SSK'dan 7200 günüm var. Askerliği 1989-90 arası yaptım. Ne zaman emekli olurum? Ahmet KÖK
Verdiğiniz bilgilere göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 gün şartlarınız bulunuyor.
İşe giriş tarih aralığına bakıldığında askerlik borçlanması yaş şartını geriye çekmiyor. Priminiz tamam, yılınız tamam, yaşınızı doldurduğunuzda emekli olursunuz.
Eşim 1967 doğumlu. 1986 yılı SGK girişli. Şu anda SSK ve Bağ-Kur'lu olarak toplam 3444 gün ödendi. Ödemeye devam ediyoruz. Ne zaman emekli olabilir ve ne kadar daha ödemeliyiz? 3 çocuğumuz var.
İşe giriş tarihine göre eşinizin tam emeklilik için yaş şartı 42 ya da 43 olacaktır. Bunu gün ve ay durumu belirler. Kısmi emeklilik için ise 58 yaş gerekiyor. Yalnız prim gün şartı için eşinizin ne kadar Bağ-Kur, ne kadar SSK'lı olduğunun bilinmesi lazım.
Hangisi çoksa ona göre hesaplama yapılıyor. Ancak her iki durumda da bu prim günleri emeklilik için yetmeyecektir.
20.05.1986 doğumluyum. İşe giriş 30.04.2003. Yüzde 93 raporluyum. 1800 günü tamamladığımda emekli olabilir miyim? Ne kadar maaş alabilirim? Sultan Oruç KAYA
1800 günü tamamladığınızda emekli olamazsınız ancak malulen emekli olma hakkına kavuşabilirsiniz. Bunun için rapora sebep olan rahatsızlığınızın sigortadan sonra ortaya çıkmış olması gerekiyor. Bu da yetmiyor, SGK'ya başvurup hastaneye sevkinizi istemeniz ve heyet raporu almanız lazım. Bu raporun da SGK sağlık kurulunca onaylanması da gerekecektir. Malulen emeklilikte rahatsızlığın sigorta olduktan sonra, yani çalışırken ortaya çıkması, çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması ve bunun da raporla belgelenmesi şartı bulunuyor.
Emekli olma şartları nelerdir? Emekli olmak o 3 şarta bağlı!
İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün olabiliyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresinin tamamlanması. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınıyor.
SGK'nın kendi web sayfasında verdiği örneğe göre, "İlk defa 01/08/1982 tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur."
Tahsis talep tarihi = 30/09/2009, İlk işe giriş tarihi = 01/08/1982, Sigortalılık süresi = 29/1/27 (27 yıl 1 ay 29 gün)
İLK KEZ SİGORTALI OLUNAN TARİH ÖNEMLİ
Emeklilik için gerekli 3 koşulun kimler için nasıl uygulanacağı konusu ise farklılık gösteriyor. Emeklilik şartlarında 4-a'lılar yani eski adıyla SSK'lılar için çok önemli iki tarih söz konusu: 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008.
Bu tarihten önceki ve sonraki sigortalılık giriş tarihleri emeklilik şartlarında önemli farklılıklar yaratabiliyor. Örneğin 8 Eylül 1999 tarihinde ilk kez sigortalı olan bir kişi emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 7000 gün prim ödemek zorunda. Buna karşılık 7 Eylül 1999 tarihinde ilk kez sigortalı olan bir kişi, kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurduğunda ve 5975 gün prim ödemiş olduğunda emekli olabiliyor. Dolayısıyla emekli olma şartlarında en önemli husus, ilk kez sigortalı olunan tarih.