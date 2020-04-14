Emekliler, bu ay maaşlarını bu düzenleme kapsamında alıyor. Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek. SSK emeklileri 17-27 Nisan, Bağ-Kur emeklileri ise 24-28 Nisan tarihlerinde yeni aylıklarına kavuşacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
4 SORUDA YENİ KAZANÇ
● KİMLER YARARLANIYOR?
Aylık geliri bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu kapsamda yer alıyor.
● NASIL YANSIYOR?
Emeklilere artık aylık ek ödeme dahil bin 500 liranın altında ödeme yapılmayacak. Aylık kazancı bin 500 liranın altında olan emeklilerin geliri, bin 500 liraya yükseldi. Ek ödeme dahil bin lira alanın kazancı 500 lira arttı.
● NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alıyor. Bu doğrultuda bu hafta Cuma gününden itibaren emekliler yeni kazançlarını cebine koyacak.
● DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK MI?
Maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı yükselecek. Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük ölüm aylığı tutarı; aylık oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.
EMEKLİYE 1.500 TL BU HAFTA TAMAM
Emeklilere artık bin 500 liranın altında ödeme yapılamıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 650 bin emeklinin geliri arttı.