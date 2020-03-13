2000 yılı sonrasında emekli olan ve olacaklar dikkat! Emekli maaşı alanları ve alacakları çok yakından ilgilendiriyor!

Emekli maaşı alanları ve alacakları ilgilendiriyor: 2000 yılı sonrası emekli olan yada olacak olanları çok yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Türkiye'de milyonlarca emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme TBMM gündeme geldi ve önümüzdeki aylarda karar verilecek. Bağkur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar. 2020 yılında emekli maaşı alanlar ve alacak olanlar Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde alacakları 2 bin lira ek ödeme ve promosyonlarla birlikte 3 bin 250 lira ek ödeme alacak. Detaylar takvim.com.tr'de

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