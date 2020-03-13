Ülkemizde yaşayan milyonlarca emekli maaşların her ay ne zaman yatacağını merak ediyor. Bu bağlamda Mart ayı emekli maaşı yatma günleri oldukça merak ediliyor. Emekli vatandaşların maaş ödeme tarihleri tahsis numarası, doğum tarihi vb. bilgilerine göre değişiklik göstermektedir. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemelerinin hangi tarihlerde yapıldığını yazımızda detayları ile bulabilirsiniz.İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme günleri... Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir. Peki emekli ödeme günleri tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar ve emekli maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor? Detaylar takvim.com.tr'de

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