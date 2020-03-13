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2020 Mart ayı Bağkur ödemeleri hangi günler yapılıyor? Emekli ödeme günleri tahsis numarası 5,7,9,1,3,8...

Mart ayı için milyonlarca ödeme tarihlerini ve günlerini oldukça merak ediyor. Bilindiği gibi bu ay aynı zamanda ödemeleri de yapılacak. Emekli ödeme günleri tahsis numarasına göre yapılıyor. Emeklilere bilindiği gibi aynı anda ödeme yapılmıyor. 'lı emekliler maaşlarını hangi tarihler arasında alıyor? maaş ödeme günleri? Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatıyor? İşte size tüm detaylar... Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır. Yani, tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numara 'tahsis numarası'dır

  • SGK
  • 13.03.2020 18:21
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 18:21
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Mart 2020 SSK Bağkur emekli maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor?

Ülkemizde yaşayan milyonlarca emekli maaşların her ay ne zaman yatacağını merak ediyor. Bu bağlamda Mart ayı emekli maaşı yatma günleri oldukça merak ediliyor. Emekli vatandaşların maaş ödeme tarihleri tahsis numarası, doğum tarihi vb. bilgilerine göre değişiklik göstermektedir. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemelerinin hangi tarihlerde yapıldığını yazımızda detayları ile bulabilirsiniz.İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme günleri... Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir. Peki emekli ödeme günleri tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar ve emekli maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor? Detaylar takvim.com.tr'de

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Haberler SGK 2020 Mart ayı SSK Bağkur emekli maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor? Emekli ödeme günleri tahsis numarası 5,7,9,1,3,8...
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