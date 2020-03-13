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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 12:51
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    • 13.03.2020 12:53
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    3600 günden hemen emeklilik sistemi 'liler için görüşülecek mi? Sonuç çıkacak mı?

    3600 günden hemen emeklilik sistemi 'liler için görüşülecek mi? Çalışanların en büyük hayali yaşlılık döneminde rahat yaşayabilmek için emeklilik hakkını kazanmaktır. Her vatandaş ne zaman emekli olacağına dair araştırmasını en az bir kez olmak üzere defalarca yapmıştır. Çalışan bireylere sosyal hak olarak tanınan emekliliğin sınırları ve çerçevesi yasal ile belirlenmiştir. Emeklilik zamanın hesaplamasında; kişinin başlangıç tarihi, yaşı, sigortalı olma süresi ve prim günü etkili olur. Normal şartlarda emeklilik için kişilerin bu belirlenen şartların tamamını yerine getirmesi beklenir. Ancak bazı durumlarda kişiler erken emekliliğe hak kazanabiliyor? yaşları nelerdir? Kimler erken emeklilik hakkından yararlanabilir?

    3600 günden hemen emeklilik sistemi EYT'liler için görüşülecek!

    3600 günden erken emeklilik için merak edilen bütün detaylar… Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde 4A, 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerin belirlenen şartlara uyması halinde erken emekli olması söz konusu oluyor. SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olarak çalışanların 3600 günden emekli olması için; sigortalılık süresi, işçinin yaşı ve prim günü miktarına bakılıyor. Tüm bu şartların yanı sıra; kişilerin sigorta başlangıç tarihi de emeklilik zamanını doğrudan etkiler. Sigorta başlangıç tarihi, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim günün doldurulma zamanın hesaplanmasında dikkate alınan bir faktördür. Kişinin staj başlangıcı, 3600 günden erken emeklilik için başlangıç olarak kabul edilmez.

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