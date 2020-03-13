3600 günden erken emeklilik için merak edilen bütün detaylar… Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde 4A, 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerin belirlenen şartlara uyması halinde erken emekli olması söz konusu oluyor. SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olarak çalışanların 3600 günden emekli olması için; sigortalılık süresi, işçinin yaşı ve prim günü miktarına bakılıyor. Tüm bu şartların yanı sıra; kişilerin sigorta başlangıç tarihi de emeklilik zamanını doğrudan etkiler. Sigorta başlangıç tarihi, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim günün doldurulma zamanın hesaplanmasında dikkate alınan bir faktördür. Kişinin staj başlangıcı, 3600 günden erken emeklilik için başlangıç olarak kabul edilmez.

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