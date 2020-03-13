Evli, çocuklu ve bekar ne kadar AGİ ödemesi alıyor? AGİ dahil asgari ücret net ve brüt ne kadar oldu? Türkiye'de farklı iş kollarında görev yapan milyonlarca kişi AGİ tablosuna göre yeni ayda ne kadar ödeme alacağı konusunda araştırma yapıyor. Geçen yılın son günlerinde 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak duyurulmuştu. AGİ zam oranları tablosu, maaş gününü bekleyen milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar kaç TL 'asgari geçim indirimi' ücreti alacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte bekar, evli ve çocuklu AGİ hesaplama işlemi detayları

AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.