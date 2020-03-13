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dahil asgari ücret net ve brüt ne kadar oldu? Evli, çocuklu ve bekar ne kadar AGİ ödemesi alıyor?

dahil asgari ücret net ve brüt ne kadar oldu? Mart ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde maaşlarını almış ya da alacak olanlar AGİ ödeme miktarları hakkında araştırma yapıyor. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Bilindiği üzere evli, bekar, eşi, çalışmayan ve 1, 2, 3 çocuklu durumlarına göre vatandaşlara AGİ ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında "Evli, çocuklu ve bekar ne kadar AGİ ödemesi alıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ödemelere dair merak edilenler...

  • SGK
  • 13.03.2020 16:43
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 16:43
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AGİ dahil asgari ücret net ve brüt ne kadar oldu?

Evli, çocuklu ve bekar ne kadar AGİ ödemesi alıyor? AGİ dahil asgari ücret net ve brüt ne kadar oldu? Türkiye'de farklı iş kollarında görev yapan milyonlarca kişi AGİ tablosuna göre yeni ayda ne kadar ödeme alacağı konusunda araştırma yapıyor. Geçen yılın son günlerinde 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak duyurulmuştu. AGİ zam oranları tablosu, maaş gününü bekleyen milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar kaç TL 'asgari geçim indirimi' ücreti alacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte bekar, evli ve çocuklu AGİ hesaplama işlemi detayları

AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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