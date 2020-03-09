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Emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacaksınız? Emeklilik maaşınızı hemen öğrenin!

Emeklilik zamanı çalışanlar için oldukça önemlidir. Ayrıca emekli olduğunuzda ne kadar maaş alabileceğiz ise detaylı olarak arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Emekli olmaya hak kazanmış ya da yakın zaman içinde emekli olmaya hak kazanacak olan milyonlarca insan emekli maaşı ile ilgili detayları merak ediyor.

  • SGK
  • 10.03.2020 09:14
  •  - 
  • Son Güncelleme: 31.03.2020 17:08
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Emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacaksınız?

Yıllarda bir işte çalışanlar emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda e-devlet üstünden maaş sorgulaması yapabilirsiniz. Emekli maaşı hesaplamasında, sigortalıların işe başlama tarihi ve ödedikleri prim gün sayıları değerlendirilmektedir. Sigorta başlangıç tarihlerine göre, emeklilik maaşının miktarında değişiklikler meydana gelir.

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