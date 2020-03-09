Emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacaksınız? Emeklilik maaşınızı hemen öğrenin!

Yıllarda bir işte çalışanlar emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda e-devlet üstünden maaş sorgulaması yapabilirsiniz. Emekli maaşı hesaplamasında, sigortalıların işe başlama tarihi ve ödedikleri prim gün sayıları değerlendirilmektedir. Sigorta başlangıç tarihlerine göre, emeklilik maaşının miktarında değişiklikler meydana gelir.

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