2022 engelli maaşı Mart ayı ne kadar, yattı mı?

2020 yılında 2022 maaşlarına, 65 yaş yaşlılık maaşlarına ve engelli maaşlarına da zam yapıldı. 2022 engelli maaşı gelir kriteri ya da diğer adıyla muhtaçlık sınırı 2020 yılı için 701 TL oldu. Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir.