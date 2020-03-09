Bilindiği gibi çalışanlar erken emekli olmanın yollarını internet üzerinden araştırıyor. Bu bağlamda vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. 3600 günden emeklilik konusunda birçok bilinmeyen var. Kimler 3600 günden emeklilik konusunda hangi şartlarda emekli olabilir?

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