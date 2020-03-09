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SSK, ve Bağkur'lu emekli ve memur emeklisinin maaşına haciz gelebilir mi?

Kurumu () emeklisi bir kişinin maaşına haciz konup konmayacak olduğu da merak konularından sadece birisi. Eğer ki kişinin bir ya veya farklı bir kişi veya şirkete borcu var ise emekli maaşına hiçbir şart altında %25 oranında dahi haciz konulamaz. lu bir şahsın alacaklı şahsa karşı borcunu ödeyememesi durumunda, alacaklı kişinin yapacağı başvuru ile önce alacaklıya düzenlenmiş bir ödeme emri gönderilir. Hala ödenmeyen borç karşılığında borçlunun taşınır veya taşınmaz mallarının bir kısmına devlet tarafından hukuki bir şekilde el konması aşamalarına haciz denir.

  • SGK
  • 09.03.2020 11:14
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 11:14
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Emekli maaşına haciz gelebilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarına haciz gelip gelmeyecek olduğunu açık bir şekilde yasalarda belirmiş durumda. Memur emeklisi maaşına ise haciz konması mümkün olabiliyor ve %25 oranında haciz konulabiliyor. SSK emeklisi kişilerin maaşına ise SGK prim borcu ve nafaka borcu dışında haciz konulması hiçbir şekilde mümkün olmuyor.

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