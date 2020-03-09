Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarına haciz gelip gelmeyecek olduğunu açık bir şekilde yasalarda belirmiş durumda. Memur emeklisi maaşına ise haciz konması mümkün olabiliyor ve %25 oranında haciz konulabiliyor. SSK emeklisi kişilerin maaşına ise SGK prim borcu ve nafaka borcu dışında haciz konulması hiçbir şekilde mümkün olmuyor.

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