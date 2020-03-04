Kadın ve erkek için erken emekli olmak isteyenler... Bunları yapın emeklilik sürenizi yıllarca kısaltın!

Kadın ve erkek için erken emeklilik yolları milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Kadınlar ve erkekler için farklı erken emeklilik yolları bulunuyor. Bu bağlamda haberimizde bu yöntemlere değindik. SGK erken emeklilik yolları askerlik borçlanması ve doğum borçlanması olarak belirlenmiştir. Bu yöntemler kullanılarak, erken yaşta emeklilikten faydalanılır. Askerlik borçlanması için kişilerin er veya erbaş olarak askerlik yapmış olmaları gerekir. Kadınlar ise SGK'dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır. İşte kadın ve erkek için erken emekli olma yolları ve detayları takvim.com.tr'de

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