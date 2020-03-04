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Kadın ve erkek için erken emekli olmak isteyenler... Bunları yapın emeklilik sürenizi yıllarca kısaltın!

Emekli olma yaşının belirlenmesi için sigortalıların işe ilk giriş yaptıkları tarihler değerlendirilmektedir. 2008 yılından sonra sigorta başlangıcı yapan çalışanlar, emekli olmak için 65 yaşını beklemek zorundadır. Kişilerin malullük ve çocuk durumlarına göre, 61 yaşından sonda emekli olma hakları oluşabilir. 2000 yılından daha önce sigorta başlangıcı yapan kişilerin emeklilik yaşı, 2000 yılı sonrasında işe başlayan kişilerden daha erkendir. Emekli olma yaşının hesaplanması esnasında, kişilerin işe başlama tarihleri ve cinsiyetlerine göre değişiklikler görülmektedir. İşe başlama tarihi 2000 yılından sonra olan çalışanlar için 65 yaşından sonra emeklilik hakkı elde etme kanunu düzenlenmiştir.

  • SGK
  • 04.03.2020 13:48
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 11:09
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Bunu yapan erken emekli olabilir! Dikkat kadın ve erkek farklı

Kadın ve erkek için erken emeklilik yolları milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Kadınlar ve erkekler için farklı erken emeklilik yolları bulunuyor. Bu bağlamda haberimizde bu yöntemlere değindik. SGK erken emeklilik yolları askerlik borçlanması ve doğum borçlanması olarak belirlenmiştir. Bu yöntemler kullanılarak, erken yaşta emeklilikten faydalanılır. Askerlik borçlanması için kişilerin er veya erbaş olarak askerlik yapmış olmaları gerekir. Kadınlar ise SGK'dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır. İşte kadın ve erkek için erken emekli olma yolları ve detayları takvim.com.tr'de

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