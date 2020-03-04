Milyonlarca emeklinin Ocak ayında zamlı maaşları belli oldu. Bugün emekli promosyonlarında taban ve tavan ücretleri hakkındaki detaylar netlik kazandı. Emeklilerin yüzü ikramiyelerle daha da gülecek. Ayrıca emeklilere yönelik Türkiye Emekliler Derneği'nden yeni bir talep geldi. Özellikle şu günlerde milyonlarca emeklinin intibak, promosyon, ikramiye ve ek ödeme konularında gelirleri artıracak 4 talep öne çıktı. Bayram ikramiyelerinin enflasyona endekslenmesi halinde ise her yıl ödenecek tutar artacak.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. İkinci promosyonun ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında görüşülüyor.