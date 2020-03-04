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Nakit sıkıntısı çeken emekliler için avans ve siz kredi gündemde

Nakit sıkıntısı çeken emekliler için avans ve siz kredi gündemde. Buna göre, isteyen emekli maaşının 3 katı kadar avans ya da 10 katı tutarında faizsiz kredi çekebilecek. 36 ayda geri ödeme imkanı olacak. Ülkemizde emekli olmak için gün sayan yüz binlerce çalışan bulunuyor. Bir yandan emekli olacağı günü bekleyen vatandaşlar bir yandan da alacağı maaş miktarı hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor.

  • SGK
  • 05.03.2020 10:35
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.03.2020 12:50
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Gündeme geldi 3776 TL ödenecek!

2020 Mart ayına girdiğimiz şu günlerde emeklilerin ceplerini rahatlatacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde yaklaşık 13 milyona yakın emekli vatandaş bulunurken yüz binlerce vatandaş emeklilik için gün sayıyor. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar avans fırsatının sunulacağı şu sıralar gündemde yerini aldı. Halen emeklilik başvurusunu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyenlere avans uygulaması yapılıyor.

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