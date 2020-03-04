2020 Mart ayına girdiğimiz şu günlerde emeklilerin ceplerini rahatlatacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde yaklaşık 13 milyona yakın emekli vatandaş bulunurken yüz binlerce vatandaş emeklilik için gün sayıyor. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar avans fırsatının sunulacağı şu sıralar gündemde yerini aldı. Halen emeklilik başvurusunu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyenlere avans uygulaması yapılıyor.

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