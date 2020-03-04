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3776 TL ödenecek! Cepleri rahatlatacak! 2020 yılı , ve Bağ-Kur emekli avansı başvuru şartları nedir?

Nakit sıkıntısı çeken emekliler için avans ve siz kredi gündemde. Buna göre, isteyen emekli maaşının 3 katı kadar avans ya da 10 katı tutarında faizsiz kredi çekebilecek. 36 ayda geri ödeme imkanı olacak. Ülkemizde emekli olmak için gün sayan yüz binlerce çalışan bulunuyor. Bir yandan emekli olacağı günü bekleyen vatandaşlar bir yandan da alacağı maaş miktarı hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlara avans fırsatı sunulması gündeme geldi. Emekli başvurusu yapanlara sunulan avans imkanının aynısı emekli olan vatandaşlara da sunulması konuşuluyor. Konuyla ilgili onay çıkması durumda mevcut emekliler üç maaş tutarında avans çekme hakkına kavuşacak.

  • SGK
  • 05.03.2020 10:35
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 10:35
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Gündeme geldi 3776 TL ödenecek!

2020 Mart ayına girdiğimiz şu günlerde emeklilerin ceplerini rahatlatacak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde yaklaşık 13 milyona yakın emekli vatandaş bulunurken yüz binlerce vatandaş emeklilik için gün sayıyor. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar avans fırsatının sunulacağı şu sıralar gündemde yerini aldı. Halen emeklilik başvurusunu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyenlere avans uygulaması yapılıyor. Yeni emekli, SGK'ya yazılı başvuruda bulunarak avans talep edebiliyor. Avans çekmek isteyen emeklilere en az 3776 TL ödenmesi konuşuluyor. Ancak bu durum konu hakkında onay çıkması durumunda hayata geçecek.

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Haberler SGK 3776 TL ödenecek! Cepleri rahatlatacak! 2020 yılı SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli avansı başvuru şartları nedir?
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