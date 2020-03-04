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2020 tablosu! Mart ayında evli, bekar, çocuklu hangi çalışan ne kadar AGİ ödemesi alacak?

2020 tablosu yeni ayın gelmesiyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Alacağı 'asgari geçim indirimi' ücretini öğrenmek ve hesaplamak isteyen milyonlar nda yer alan rakamları bilmek istiyor. Geçtiğimiz yılın son günlerinde 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak belirlenmişti. Peki, Mart ayında evli, bekar, çocuklu hangi çalışan ne kadar AGİ ödemesi alacak? İşte AGİ tablosu evli, bekar ve çocuklu hesaplama işlemi hakkında detaylar

  • SGK
  • 04.03.2020 16:35
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 16:35
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Hangi çalışan ne kadar AGİ ödemesi alacak?

Türkiye'de farklı iş kollarında çalışan milyonlarca kişi yeni ayın gelmesiyle birlikte AGİ tablosuna göre ne kadar ödeme alacağını merak etmeye başladı. Aralık ayının son günlerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücret ve AGİ zam oranları tablosuna dair tüm detaylar açıklanmıştı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak duyurulmuştu. Bu kapsamda Mart ayının gelmesiyle "Evli, bekar, çocuklu hangi çalışan ne kadar AGİ ödemesi alacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte AGİ hesaplama tablosu

AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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