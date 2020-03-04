Türkiye'de farklı iş kollarında çalışan milyonlarca kişi yeni ayın gelmesiyle birlikte AGİ tablosuna göre ne kadar ödeme alacağını merak etmeye başladı. Aralık ayının son günlerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücret ve AGİ zam oranları tablosuna dair tüm detaylar açıklanmıştı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak duyurulmuştu. Bu kapsamda Mart ayının gelmesiyle "Evli, bekar, çocuklu hangi çalışan ne kadar AGİ ödemesi alacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte AGİ hesaplama tablosu

AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.