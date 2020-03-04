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Rakamlar tek tek açıklandı! taban ve tavan ücretleri ne kadar oldu? Kime kaç TL ödenecek?

ücretlerine dair tüm detaylar bugün netlik kazandı. Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşın 'promosyon' hakkındaki araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Emekli maaşlarını 3 yıl belirli bir bankada alma taahhüdü verecek olan emeklilere çeşitli promosyon teklifleri sunuldu. Teklifleri inceleyen milyonlarca emekli aynı zamanda promosyon taban ve tavan ücretlerini öğrenmek istiyor. Peki, Emekli promosyon taban ve tavan ücretleri ne kadar oldu? Hangi emekliye kaç TL ödenecek? İşte detaylar

  • SGK
  • 04.03.2020 18:24
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 18:24
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Emekli promosyon taban ve tavan ücretleri ne kadar oldu?

Emekli promosyon taban ve tavan ücretleri ne kadar oldu? Emekli promosyonunda beklenen gün geldi çattı. Bilindiği üzere bu ay milyonlarca emeklinin promosyon sözleşmesi sona erdi. Bugün açıklama yapan SGK Başkan Vekili Yılmaz, emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625 lira, 2 bin 500 lira üstündekilere de 750 lira tutarında promosyon ödenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

PROTOKOL İMZALANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı. SGK'de düzenlenen protokolün imza törenine, SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan katıldı.

SGK'nin her daim emeklilerin yanında olmaya devam ettiğini, gerek emekli aylıklarındaki artışlar gerek bayram ikramiyesi düzenlenmesi, banka promosyon ödemeleri, SGK destek primlerinin kaldırılması gibi iyileştirmeleri sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, "Ancak son günlerde basında, 'emeklilerin aylıklarından kesinti yapılacak', 'sosyal güvenlik destek primi' yeniden getirilecek, bayram ikramiyelerinde kesintilere gidilecek' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Biz her daim emeklilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki talimatı üzerine, SGK ve bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesinin sağlandığını anımsatarak, sözleşme süresinin bu ay itibarıyla dolduğunu hatırlattı.

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