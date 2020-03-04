Emekli promosyon taban ve tavan ücretleri ne kadar oldu? Emekli promosyonunda beklenen gün geldi çattı. Bilindiği üzere bu ay milyonlarca emeklinin promosyon sözleşmesi sona erdi. Bugün açıklama yapan SGK Başkan Vekili Yılmaz, emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625 lira, 2 bin 500 lira üstündekilere de 750 lira tutarında promosyon ödenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

PROTOKOL İMZALANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı. SGK'de düzenlenen protokolün imza törenine, SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan katıldı.

SGK'nin her daim emeklilerin yanında olmaya devam ettiğini, gerek emekli aylıklarındaki artışlar gerek bayram ikramiyesi düzenlenmesi, banka promosyon ödemeleri, SGK destek primlerinin kaldırılması gibi iyileştirmeleri sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, "Ancak son günlerde basında, 'emeklilerin aylıklarından kesinti yapılacak', 'sosyal güvenlik destek primi' yeniden getirilecek, bayram ikramiyelerinde kesintilere gidilecek' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Biz her daim emeklilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki talimatı üzerine, SGK ve bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesinin sağlandığını anımsatarak, sözleşme süresinin bu ay itibarıyla dolduğunu hatırlattı.