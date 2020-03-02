Emekli maaşı alanları ve alacakları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor

Milyonların beklediği ve emekli maaşı alanları ve alacakları yakından ilgilendiren haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme TBMM gündeme geldi ve önümüzdeki aylarda karar verilecek. Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Detaylar takvim.com.tr'de

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