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Emekli maaşı alanları ve alacakları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor

Emekli maaşı alanları ve alacakları ilgilendiriyor: 2000 yılı sonrası emekli olan yada olacak olanları çok yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Türkiye'de milyonlarca emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme gündeme geldi ve önümüzdeki aylarda karar verilecek.

  • SGK
  • 03.03.2020 09:08
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 15:53
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2000 yılı sonrası emekli olan ve olacaklar dikkat!

Milyonların beklediği ve emekli maaşı alanları ve alacakları yakından ilgilendiren haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme TBMM gündeme geldi ve önümüzdeki aylarda karar verilecek. Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Detaylar takvim.com.tr'de

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