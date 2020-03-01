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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 09:16
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    • 02.03.2020 09:16
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    Yüzde 50 katkı yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Milyonlara müjde! çok daha avantajlı!

    Çalışanların en çok merak ettikleri iki konu var. Birincisi; ne zaman emekli olacakları, ikincisi ise ne kadar emekli maaşı alacakları. Birincisini sizin işe giriş tarihiniz ve yaşınız belirliyor. İkincisini ise belirlemek sizin elinizde. İşte emekli maaşını artırmanın püf noktaları. İster 'lı olun ister , son 3.5 yılda 'ya tavandan (22 bin 72.50 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 700-800 lira artış olabilir. Emekli maaşını belirleyen en büyük etken aylık kazancınız. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin.

    SSK çok daha avantajlı! Yüksek emekli maaşı nasıl alınır?

    Çalışan milyonlarca vatandaşın en önemli beklentisi yüksek emekli maaşı alabilmektir. Takvim.com.tr'de her zaman bu araştırmalara cevap olacak haberleri buluyorsunuz. Detaylı bilgi vermek gerekirse; Askerlik yapan erkek, doğum yapan kadın, yurtdışında bulunanlar için borçlanma hakkı var. Borçlanma yaparken dikkatli olunmalı. Eğer 2000 yılından önceki bir süreyi borçlanma imkanı varsa mutlaka bunu değerlendirin. Bütçeniz elveriyorsa tavandan borçlanın. Bu kapsamda borçlanma yapanların maaşlarında yüzde 70'e kadar artış oluyor. Aylık hesaplanırken önce 2000 öncesi çalışmalara bakılıyor.

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    Haberler Ekonomi Yüzde 50 katkı yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Milyonlara müjde! SSK çok daha avantajlı!
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