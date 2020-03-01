Çalışan milyonlarca vatandaşın en önemli beklentisi yüksek emekli maaşı alabilmektir. Takvim.com.tr'de her zaman bu araştırmalara cevap olacak haberleri buluyorsunuz. Detaylı bilgi vermek gerekirse; Askerlik yapan erkek, doğum yapan kadın, yurtdışında bulunanlar için borçlanma hakkı var. Borçlanma yaparken dikkatli olunmalı. Eğer 2000 yılından önceki bir süreyi borçlanma imkanı varsa mutlaka bunu değerlendirin. Bütçeniz elveriyorsa tavandan borçlanın. Bu kapsamda borçlanma yapanların maaşlarında yüzde 70'e kadar artış oluyor. Aylık hesaplanırken önce 2000 öncesi çalışmalara bakılıyor.

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