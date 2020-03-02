Mart 2020 SSK Bağkur emekli maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor?

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin maaşlarının ne zaman yatacağı oldukça merak edilir. Birçok emekli maaşını hangi tarihlerde aldığını bilmesine rağmen yine de tarih konusunda tereddütü olan SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemelerinin hangi tarihlerde yapıldığını sizler için derledik. Detaylar takvim.com.tr'de

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