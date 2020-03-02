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Mart 2020 Bağkur ödemeleri hangi günler yapılıyor?

Mart ayı için milyonlarca ödeme tarihlerini ve günlerini oldukça merak ediyor. Bilindiği gibi bu ay aynı zamanda promosyon ödemeleri de yapılacak. na göre yapılıyor. Emeklilere bilindiği gibi aynı anda ödeme yapılmıyor. 'lı emekliler maaşlarını hangi tarihler arasında alıyor?

  • SGK
  • 03.03.2020 09:15
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 17:50
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Mart 2020 SSK Bağkur emekli maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor?

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin maaşlarının ne zaman yatacağı oldukça merak edilir. Birçok emekli maaşını hangi tarihlerde aldığını bilmesine rağmen yine de tarih konusunda tereddütü olan SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemelerinin hangi tarihlerde yapıldığını sizler için derledik. Detaylar takvim.com.tr'de

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