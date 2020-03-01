Emekli maaşı alan ve çalışan emekliler dikkat! Maaşlardan kesinti...

Emekli maaşı alanların en fazla arama yaptıkları konular arasında emekli maaşı kesintileri geliyor. 4A/4B/4C emekli maaşı alanlar merakla aylık olarak emekli maaşlarından yapılan emekli maaşı kesintilerini araştırıyor. Emekli maaşınızda azalma olduğunu düşünüyorsanız. Sebebi bildiğiniz ya da bilmediğiniz borçlarınız ya da muayene ücretiniz olabilir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ