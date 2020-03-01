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Emekli maaşı alan ve çalışan emekliler dikkat! Maaşlardan kesinti...

2020 yılı emekli maaşı alan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren flaş açıklamalar geldi. 2020 emekli maaşlarına gelen zamdan sonra milyonlarca emeklinin maaşları hesaba yatırıldı. Maaşı eksik bulanlar emekli maaşı kesintilerinin sebeplerini araştırıyorlar. Peki, emekli maaşı kesintileri nelerdir? Emekli aylığı kesintisi kişi borcu nedir?

  • SGK
  • 02.03.2020 09:24
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 18:17
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Emekli maaşı alan ve çalışan emekliler dikkat! Maaşlardan kesinti...

Emekli maaşı alanların en fazla arama yaptıkları konular arasında emekli maaşı kesintileri geliyor. 4A/4B/4C emekli maaşı alanlar merakla aylık olarak emekli maaşlarından yapılan emekli maaşı kesintilerini araştırıyor. Emekli maaşınızda azalma olduğunu düşünüyorsanız. Sebebi bildiğiniz ya da bilmediğiniz borçlarınız ya da muayene ücretiniz olabilir.

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