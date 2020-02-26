Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.02.2020 10:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.02.2020 10:54
    ABONE OL

    , SSK ve Bağkur emeklisi 'tan mesaj aldı! Maaşlardan 36 TL kesilecek mi?

    Milyonlarca , SSK ve Bağkur emeklisi 'tan bu mesajı aldı! 'e akın etti! 13 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren bir haber geldi. Bu bağlamda Whatsapp'tan gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı. Türkiye Emekliler Derneği'nin üyeleri olmayan emeklilerden yıllık 36 TL'lik aidat kesintisi yaptığı iddiaları gündemi sarstı. Bunun üzerine e-devlete akın eden emekliler, ve şikâyet sitelerinde, üyesi olmadıklarını öne sürdükleri dernek adına maaşlarından kesinti yapıldığını savundu. Dernek, kendi rızası dışında hiç kimsenin üye yapılmadığını vurguladı. SGK da iddiaları reddederek, "Bir emeklinin bu derneğe aidat aktarmasına dair bir muvafakatı yoksa, kesinlikle hesaplarımızdan bir kuruş çıkmaz" bilgisini verdi.

    Milyonlarca emekli Whatsapp'tan bu mesajı aldı! Maaşlardan 36 TL...

    Whatsapp'tan son günlerde milyonlarca emekliye gelen mesajlar emeklileri oldukça korkuttu. Whatsapp üzerinden yayılan bir mesajla maaşlarından Türkiye Emekliler Derneği için para kesildiğini öğrenen bazı emekliler e-Devlet'e akın ederek ilgili yerlere şikayet başvurusu yaptılar. SGK'dan ise "Böyle bir derneğin adını bile duymadık" diyen emeklileri rahatlatan açıklaması geldi. Türkiye'de emeklilerin en çok üyesi olduğu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 50 yıl önce kuruldu. Milliyet'in haberine göre 927 bin üyesi olan dernek, her yıl üyelerinden aidat kesintisi yapıyor. Bu yılbaşında da üyelerinin maaşlarından 36 TL aidat kesilen Türkiye Emekliler Derneği ile ilgili son günlerde sosyal medya ve WhatsApp gruplarına gelen bir mesaj ortalığı ayağa kaldırmıştı

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi SGK, SSK ve Bağkur emeklisi Whatsapp'tan mesaj aldı! Maaşlardan 36 TL kesilecek mi?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri