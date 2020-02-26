Whatsapp'tan son günlerde milyonlarca emekliye gelen mesajlar emeklileri oldukça korkuttu. Whatsapp üzerinden yayılan bir mesajla maaşlarından Türkiye Emekliler Derneği için para kesildiğini öğrenen bazı emekliler e-Devlet'e akın ederek ilgili yerlere şikayet başvurusu yaptılar. SGK'dan ise "Böyle bir derneğin adını bile duymadık" diyen emeklileri rahatlatan açıklaması geldi. Türkiye'de emeklilerin en çok üyesi olduğu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 50 yıl önce kuruldu. Milliyet'in haberine göre 927 bin üyesi olan dernek, her yıl üyelerinden aidat kesintisi yapıyor. Bu yılbaşında da üyelerinin maaşlarından 36 TL aidat kesilen Türkiye Emekliler Derneği ile ilgili son günlerde sosyal medya ve WhatsApp gruplarına gelen bir mesaj ortalığı ayağa kaldırmıştı

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