Bugünkü
Takvim

Emekliye ikramiye mı var mı? Başkan Erdoğan'dan ve açıklaması

Fox TV'sde Fatih Portakal'ın yalanlanan emekli maaşlarında kesinti olacak ve 1000 TL bayram ikramiyeleri kesilecek iddialarına ilişkin açıklama geldi. 'ın açıklaması haberimizde. Bayram ikramiyesinin ne an ödeneceği de emekliler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İkramiyeler bayram öncesinde yatırılacak. Ödemenin yapılacağı tarihte kurumdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

  • SGK
  • 27.02.2020 13:13
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 13:13
ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı ve 1000 TL bayram İkramiyesi açıklaması

Emeklilerin 1000 TL bayram ikramiyesi kesilecek iddiasına Başkan Erdoğan 'dan yanıt geldi. Azerbaycan dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli ifadeler kullandı. Emekliler için enflasyon zamlarının ardından bayram ikramiyeleri de zamlı olacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.62 olarak belirlendi. Buna göre, emeklilerin ikramiyesi bin liradan bin 116 lira 20 kuruşa toplamda da 2 bin 232 liraya ulaşabilecek. Peki emekliye ikramiye zammı var mı?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler SGK Emekliye ikramiye zammı var mı? Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı ve 1000 TL bayram İkramiyesi açıklaması
Diğer SGK Haberleri Tüm sgk haberleri
Tüm SGK Haberleri