Emeklilerin 1000 TL bayram ikramiyesi kesilecek iddiasına Başkan Erdoğan 'dan yanıt geldi. Azerbaycan dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli ifadeler kullandı. Emekliler için enflasyon zamlarının ardından bayram ikramiyeleri de zamlı olacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.62 olarak belirlendi. Buna göre, emeklilerin ikramiyesi bin liradan bin 116 lira 20 kuruşa toplamda da 2 bin 232 liraya ulaşabilecek. Peki emekliye ikramiye zammı var mı?

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