Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için bu yıl promosyon yılı olacak. Bu bağlamda SGK'nın Şubat 2017'de bankalarla imzaladığı protokolle başlamış, emeklilerin büyük bölümü Mart 2017'den itibaren ödeme almıştı. Emekli promosyon ödemeleri 3 yıl dolunca yapılacak.

Emekliler ikinci promosyon heyecanı yaşarken, bankaların kampanyalarını yakın takibe aldı. Kimi bankalar maaşa göre 300, 375, 450 lira olan taban promosyonu ödüyor, kimi de bankacılık ürünü kullanma şartıyla tutarı bin 250 liraya kadar çıkarıyor. 10 emekli yakınını getiren için 2 bin 500 liraya varan kazanç imkanı var. Ayrıca ikramiye ödemeleri ile birlikte emekliler bu yıl 3 bin 250 lira ek gelir elde etmiş olacak.

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