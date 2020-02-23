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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 11:38
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    • 24.02.2020 11:38
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    Maaşlarına 3 bin 250 lira ek ödeme yatırılacak! 2020 yılında , SSK ve Bağkur emeklilere sevindiren haber!

    Emekli vatandaşlar bu yılın ikinci zammını Temmuz ayında alacaklar. Bunun yanı sıra emekli vatandaşlar e de kavuşacak. Ek gelirlerin toplamında emeklilerin cebine 3 bin 250 lira girecek. Emekli u ne zaman ödenecek? Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonların bu sene hangi tarihte ödeneceği merak ediliyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alan emeklilere bankanın vermiş olduğu bir promosyondur. 3 yılın bitiminde tekrar yeni bir sözleşme ile aynı bankada kalınır yada farklı bankaya geçilerek ilgili bankanın vermiş olduğu emekli maaşı promosyonunda faydalanılır.

    Emeklilere büyük müjde geldi! 3 bin 250 lira ek ödeme alacaklar

    Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için bu yıl promosyon yılı olacak. Bu bağlamda SGK'nın Şubat 2017'de bankalarla imzaladığı protokolle başlamış, emeklilerin büyük bölümü Mart 2017'den itibaren ödeme almıştı. Emekli promosyon ödemeleri 3 yıl dolunca yapılacak.
    Emekliler ikinci promosyon heyecanı yaşarken, bankaların kampanyalarını yakın takibe aldı. Kimi bankalar maaşa göre 300, 375, 450 lira olan taban promosyonu ödüyor, kimi de bankacılık ürünü kullanma şartıyla tutarı bin 250 liraya kadar çıkarıyor. 10 emekli yakınını getiren için 2 bin 500 liraya varan kazanç imkanı var. Ayrıca ikramiye ödemeleri ile birlikte emekliler bu yıl 3 bin 250 lira ek gelir elde etmiş olacak.

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    Haberler Ekonomi Maaşlarına 3 bin 250 lira ek ödeme yatırılacak! 2020 yılında SGK, SSK ve Bağkur emeklilere sevindiren haber!
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